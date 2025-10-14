El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Asturias suma deuda mientras cinco comunidades amenazan con llevar la quita a los tribunales

El Principado incrementa su pasivo un 3% en el segundo trimestre del año, pero conserva su nivel de deuda en torno al 13,5% del PIB

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Martes, 14 de octubre 2025, 06:36

Asturias suma deuda pública mientras la polémica quita anunciada por el Ministerio de Hacienda –que ni siquiera ha superado aún el complicado debate en ... las Cortes– se tambalea entre amenazas judiciales. El Gobierno regional alcanzó el ecuador de 2025 con una deuda de 4.158 millones de euros, lo que supone un repunte de casi un 3% respecto a los últimos datos oficiales (correspondientes al primer trimestre de este año, 4.039 millones), y también aunque en menor medida en comparación con el cierre de 2024 (4.066 millones).

