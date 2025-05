«En 40 años de docencia nunca vi esta unidad»

Olga Esteban Oviedo Jueves, 29 de mayo 2025, 16:14 | Actualizado 16:41h. Comenta Compartir

Dice que está emocionada. Que «en casi 40 años de docencia nunca vi algo parecido, esta unidad, nunca». Ana Fernández es maestra del colegio de La Gesta, en Oviedo. Hace cola ante el Registro General del Principado junto a muchos compañeros y compañeras del claustro, para registrar, en formato carta, sus peticiones al presidente del Principado, Adrián Barbón, y a la consejera de Educación, Lydia Espina. Lo toman con humor, con silla de playa incluida. Hace un calor sofocante en Oviedo, 32 grados marca el termómetro más cercano. Buscan los docentes sombras, se aplican crema solar, abren paraguas convertidos en sombrillas. Suenan gaitas, pitos, bocinas, tambores. Es el tercer día de protestas de la enseñanza asturiana.

Hoy sigue la huelga indefinida en todos los cuerpos docentes convocada por CSIF. El sindicato dice que ha tenido un seguimiento en Infantil y Primaria de más del 70% y del 20% en Secundaria. La Consejería de Educación rebaja la cifra al 33,59% en Infantil y Primaria y al 0,5% en el resto de cuerpos.

Pero lo cierto es que esta mañana, rodeando el edificio del EASMU en Oviedo, no había siglas. Solo las ya emblemáticas camisetas negras y muchas pancartas de protesta. Y unas 2.000 personas, aproximadamente, que han esperado varias horas de cola para poder acceder al registro. Una parte de ellos ha decidido después trasladar la protesta hasta la Junta General del Principado, como hicieran el miércoles desde la Plaza España.

«Son 40 años de reivindicación y de ninguneo, de esperar por mejoras... toda la vida esperando», dice la veterana Ana Fernández. «Estamos por aquí por respeto a nuestra profesión». Asegura que lleva «20 años escuchando lo de las mejoras para los mayores de 55 años». Pero ella ya no va a llegar a disfrutar esas mejoras si llegan, «pero estoy aquí por todos los demás». Y porque «no puede haber comunidades autónomas de primera, de segunda y de tercera. Y porque si realmente nos respetan, nos tienen que cuidar». A su lado, recuerdan sus compañeras que «siempre somos la comunidad con mejores resultados« en los análisis internacionales, algo que siempre recuerda la propia Lydia Espina.

«Que esté planteada una huelga indefinida es que esto va en serio, que vamos a por todas, porque estamos muy cansados», dice esta maestra a punto de jubilarse.

Unos grupos más adelante está Aida Sánchez con compañeras de los colegios Los Pericones y Las Mestas, de Gijón. Tienen preparadas las cartas que van a registrar para Barbón y Lydia Espina. «La gente sigue creyendo que es por la hora de junio y septiembre, pero no es eso. Eso fue la última gota, pero llevamos mucho acumulado y no ya no vamos a aguantar más».

Claustro de la Gesta, unos pequeños en las protestas y maestras firmando sus cartas. Mario Rojas

La carta que van a registrar incluye muchas de esas cosas que han ido llenando su mochila. Piden reducción de jornada lectiva; reducción de la carga burocrática; dotación suficiente de profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje; incremento de orientadores, personal de apoyo y auxiliares; eliminación del Plan de Evaluación Docente ligado a la carrera profesional; cobertura inmediata de las bajas; reducción de jornada lectiva para los mayores de 55 años; equiparación salarial; actualización de las plantillas docentes; equiparación real del profesorado técnico de FP con el cuerpo de Secundaria; reconocimiento económico y profesional de las tareas de coordinación de programas docentes y la equiparación del nivel de competencia digital para los docentes con funciones TIC.

Todo ello, dicen, no son «cuestiones coyunturales, sino necesidades estructurales del sistema educativo asturiano». Sus cartas finalizan exigiendo un proceso de negociación «real, transparente y efectivo».

Se comenta en todos los grupos la noticia de que los sindicatos se han puesto de acuerdo, que la convocatoria de huelga es unitaria y que será para todos los cuerpos docentes, porque la reunión se ha celebrado mientras cientos de docentes hacían cola ya en el Registro. Todos se alegran. «Menos mal». «Ya era hora».