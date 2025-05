Primera jornada de huelga en la educación asturiana

Olga Esteban Gijón Martes, 27 de mayo 2025, 10:06 | Actualizado 10:34h. Comenta Compartir

Primera jornada de huelga en la enseñanza pública asturiana tras 16 años del último paro frente a la politica educativa regional. El último intento ... que hizo el lunes la consejera para acercar posturas con los sindicatos no solo no funcionó sino que varios de ellos anunciaron que la protesta puede «extenderse y radicalizarse» en las próximas semanas. «La consejera no se ha enterado de nada». Son palabras de Cristóbal Puente, de UGT. El sindicato acudió al encuentro junto con CC OO y SUATEA. Aunque la consejería les había citado por separado, las formaciones exigieron acudir juntos, ya que juntos han convocado la huelga.

Así, este 27 de mayo CCOO, UGTy SUATEA llaman a los docentes de Infantil y Primaria a la primera de sus dos jornadas de huelga (la siguiente será el 5 de junio) y a una concentración a las 18 horas en la plaza de España, en Oviedo. Y ya plantean la posibilidad de extender la protesta a todos los cuerpos docentes y hacerla indefinida en las próximas semanas. Antes, a las 9.30 de la mañana, arrancaba en Gijón una protesta del sector educativo que han denominado 'Lydiacrucis'. También ha llamado a la huelga CSIF, pero en su caso sí lo ha hecho ya a todos los cuerpos docentes (también Secundaria y FP) y el suyo es un paro indefinido, en bloques de cuatro días a la semana. También ellos convocan una concentración, en el mismo lugar, pero a las 12 horas. «El profesorado ha dicho 'basta, hasta aquí'. O nos tomamos en serio la educación pública asturiana y se atienden las demandas históricas del profesorado o el conflicto, lejos de solucionarse, se enquistará y radicalizará», dice UGT. «Lo que ofrecen es un parche y migajas», lamenta Miguel Laria, SUATEA. Y CC OO insiste en lo «decepcionante» del encuentro del lunes. Por su parte, Jorge Caro, de CSIF, lamentó «la actitud de la consejería, que parece no entender la gravedad e la situación y tendemos la mano de nuevo a todos los sindicatos a sumarse a las huelga indefinida para todos los cuerpos docentes». Fue la de este lunes una mañana complicada. El primer encuentro había tenido lugar con ANPE, sindicato mayoritario y último en sumarse a las movilizaciones. Y su sensación tras la reunión era buena. Hablaba Gumersindo Rodríguez de una «voluntad de llegar a acuerdos» y del interés de la consejería por estudiar algunas demandas. Aunque, eso sí, advertía que todo estaba «muy verde» como para pensar en desconvocar los paros parciales de una hora diaria que este sindicato tiene convocados a partir del 9 de junio. Pero ANPE no suele llegar caminar de la mano del resto del sindicatos y quedó claro una vez más. Porque lo que para ellos era un relativo optimismo, para el resto fue una clara «decepción». La propuesta que hizo Espina respecto a la jornada reducida de junio y septiembre y la posibilidad de estudiar algunas otras mejoras estuvieron muy lejos de satisfacer a los sindicatos. La propuesta de Educación La consejería había hecho tres ofrecimientos. El primero, sobre la jornada reducida, ofreciendo que en esa quinta hora lectiva que los niños estarán en el centro, se podrán llevar a cabo actividades en el patio en lugar de actividades lectivas como tal. Para ello, habría que mantener un maestro por cada 60 alumnos de Primaria y uno por cada 25 de Infantil, con lo que el resto de docentes podrían llevar a cabo las tareas burocráticas a las que, aseguran, dedican ese tiempo. ANPE dijo que estudiaría la medida pero el resto de sindicatos no comenzarán ninguna negociación si no se retira la supresión de la jornada reducida. La segunda propuesta que hizo la consejería es asumir la gestión económica de los centros con direcciones unipersonales, cuyos directores no cuentan con nadie más en el equipo directivo para hacerse cargo de todas las tareas que supone la gestión del centro. Y la tercera hace referencia a la siempre polémica evaluación docente. Por un lado, Educación se muestra dispuesta a introducir un complemento salarial que acorte «la brecha» durante los primeros años de docencia, ya que los maestros y profesores no pueden adherirse a la evaluación hasta que llevan un mínimo de cinco años. Y, por otro, eliminar una de las cuestiones que estaba siendo más criticada: que el hecho de estar de baja médica prolongada no suponga la pérdida del complemento salarial.

