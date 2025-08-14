El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Gimena Llamedo y Ovidio Zapico, en la Junta General, en una imagen de archivo.

El Gobierno de Asturias acusa al arzobispo de Oviedo de «usar el altavoz» de la Iglesia para «crispar y generar odio»

Gimena Llamedo considera que las declaraciones de Jesús Sanz Montes sobre la celebración de actos religiosos musulmanes en instalaciones municipales están «fuera de lugar» y son «inapropiadas»

Sara García Antón

Sara García Antón

Gijón

Jueves, 14 de agosto 2025, 13:35

No es especialmente buena la relación entre la Iglesia asturiana y el Gobierno del Principado, y como muestra el hecho de que el Presidente Barbón ... haya dejado de ir a la celebración del Día de Asturias en Covadonga por los mensajes lanzados desde el púlpito por el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes. La escalada de desencuentros parece seguir al alza, pues la vicepresidenta Gimena Llamedo acaba de calificar en Perola las últimas declaraciones del prelado sobre la celebración de actos religiosos musulmanes en instalaciones municipales como «inapropiadas y alejadas de lo que debe trasladar a alguien con un altavoz como el que debería de llamar e a la paz , a la solidaridad y a la empatía» -en referencia a su cargo de Arzobispo de Oviedo- «y no utilizar esos altavoces para crispar, para generar más odio», dijo al ser preguntada por el asunto en Perlora. «Están totalmente fuera de lugar», añadía. Y es que en sus redes sociales, Sanz Montes publicó el siguiente post: «Extraña polémica con musulmanes sobre celebraciones en polideportivos. ¿Dónde está la reciprocidad negada de los moritos con los cristianos q asesinan en nuestras iglesias dentro de sus territorios? ¿Ponernos estupendos citando textos civiles o eclesiales, para q nos sigan matando?», aplaudido por muchos desde la extrema derecha, pero calificado de 'xenófobo' por muchos otros usuarios, que le acusan de usar despecticamente el término 'morito'.

