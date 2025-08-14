El Gobierno de Asturias acusa al arzobispo de Oviedo de «usar el altavoz» de la Iglesia para «crispar y generar odio» Gimena Llamedo considera que las declaraciones de Jesús Sanz Montes sobre la celebración de actos religiosos musulmanes en instalaciones municipales están «fuera de lugar» y son «inapropiadas»

Sara García Antón Gijón Jueves, 14 de agosto 2025, 13:35 | Actualizado 13:42h. Comenta Compartir

No es especialmente buena la relación entre la Iglesia asturiana y el Gobierno del Principado, y como muestra el hecho de que el Presidente Barbón ... haya dejado de ir a la celebración del Día de Asturias en Covadonga por los mensajes lanzados desde el púlpito por el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes. La escalada de desencuentros parece seguir al alza, pues la vicepresidenta Gimena Llamedo acaba de calificar en Perola las últimas declaraciones del prelado sobre la celebración de actos religiosos musulmanes en instalaciones municipales como «inapropiadas y alejadas de lo que debe trasladar a alguien con un altavoz como el que debería de llamar e a la paz , a la solidaridad y a la empatía» -en referencia a su cargo de Arzobispo de Oviedo- «y no utilizar esos altavoces para crispar, para generar más odio», dijo al ser preguntada por el asunto en Perlora. «Están totalmente fuera de lugar», añadía. Y es que en sus redes sociales, Sanz Montes publicó el siguiente post: «Extraña polémica con musulmanes sobre celebraciones en polideportivos. ¿Dónde está la reciprocidad negada de los moritos con los cristianos q asesinan en nuestras iglesias dentro de sus territorios? ¿Ponernos estupendos citando textos civiles o eclesiales, para q nos sigan matando?», aplaudido por muchos desde la extrema derecha, pero calificado de 'xenófobo' por muchos otros usuarios, que le acusan de usar despecticamente el término 'morito'.

«Al borde de la herejía» También Ovidio Zapico, consejero de Ordenación del territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos de Asturias y socio del PSOE en el Gobierno regional, cree que esas declaraciones son «indecentes». Considera el dirigente de IU-Iniciativa por Asturies que vienen «de una persona que además pienso que se sitúa al borde de la herejía ante su propia Iglesia y que demuestra una vez más que es el mejor altavoz del discurso del odio del racismo y de la xenofobia, del discurso en definitiva de la extrema derecha en Asturias». Y todo en un contexto en el que la llegada de diez menores refugiados de Canarias a Gijón ha motivado también posturas fuera de lugar contra los inmigrantes, que fueron recibidos en Asturias con una pancarta nazi en la sede de la asociación que les acoge. Añade quizás por eso Zapico que «la llamada a la reflexión de la izquierda que hice la semana pasada tiene con actitudes como estas más fundamento, porque hay que evitar precisamente eso, que esas posiciones se conviertan en mayoritarias en la sociedad, que yo creo que es todo lo contrario, que es abierta, que es tolerante, que es solidaria y que acoge».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión