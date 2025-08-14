El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo. Alex Piña

El arzobispo de Oviedo: «¿Dónde está la reciprocidad negada de los moritos con los cristianos que asesinan en sus territorios?»

Jesús Sanz Montes se refiere en sus redes sociales a la polémica por la celebración de actos religiosos musulmanes en instalaciones municipales

E. P.

Jueves, 14 de agosto 2025, 12:06

El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, ha publicado un mensaje en su cuenta de la red social X en el que se refiere a la reciente polémica relacionada con la celebración de actos religiosos musulmanes en polideportivos.

En su comunicado, Sanz expresa su inquietud por lo que describe como una «extraña polémica» sobre dichas celebraciones y pregunta «¿Dónde está la reciprocidad negada de los moritos con los cristianos que asesinan en nuestras iglesias dentro de sus territorios?».

El arzobispo añade: «¿Ponernos estupendos citando textos civiles o eclesiales, para que nos sigan matando?», cuestionando la validez de argumentos legales y religiosos en la defensa de los derechos de los cristianos en países donde, según afirma, sufren persecución.

El mensaje ha causado reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios han criticado el tono empleado y la generalización sobre la comunidad musulmana. Uno de los primeros en responderle ha sido el eurodiputado socialista, Jonás Fernández, quien ha redirigido el mensaje, entre otras, a la cuenta de la Conferencia Episcopal Española, a la espera de alguna declaración oficial ante lo que considera unas declaraciones xenófobas.

Otros usuarios, sin embargo, han apoyado en la citada red social la reivindicación de Sanz sobre la supuesta falta de reciprocidad en el respeto a las religiones.

Las declaraciones del arzobispo llegan en un momento de debate público sobre el uso de espacios municipales para festividades religiosas y la convivencia entre distintas confesiones en España.

