Los menores trasladados desde Canarias ya están en Gijón: «Hacemos un llamamiento a la calma. Son chicos en situación de mucha vulnerabilidad»

Los diez menores migrantes no acompañados que acogerá Gijón ya están en la ciudad, según fuentes oficiales relacionadas con su traslado, el primero que ... se realiza desde los campamentos de emergencia de Canarias como respuesta a la orden del Tribunal Supremo para su protección y asilo. Su realojo se ha llevado con absoluta discreción para evitar polémicas y, de hecho, llegaban a Asturias casi de madrugada, acompañados por varios educadores.

Aunque su traslado cuenta con la colaboración del Principado, los menores siguen bajo la tutela del Gobierno canario y se reubicarán en Gijón de la mano de la organización ACCEM, que hoy hacía «un llamiento a la calma, porque estos chicos están en una situación doblemente vulnerable. Por un lado, su situación de origen era de mucho peligro y, por otro, son niños, lo que hace todavía más difícil el proceso migratorio».

En concreto, los diez menores acogidos en Gijón tienen entre 16 y 18 años. La idea es que, al tratarse de un grupo pequeño, residan todos juntos en la ciudad. Y ACCEM insiste: «Nos preocupa el bienestar y seguridad de estos chicos. Esperamos que no se conviertan en objeto de discursos de odio». De ahí que se extremen las precauciones sobre su lugar de residencia, para «preservar su integridad».

Estos adolescentes forman parte del millar de menores migrantes no acompañados que han ido llegando a las costas canarias y que el Gobierno central se ha comprometido a reubicar en distintas comunidades autonómicas. Asturias será la primera.