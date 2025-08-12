El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una voluntaria acompaña a un menor llegado en cayuco a la isla de El Hierro en una imagen de archivo. EFE

Los menores trasladados desde Canarias ya están en Gijón: «Hacemos un llamamiento a la calma. Son chicos en situación de mucha vulnerabilidad»

Se trata de diez adolescentes, de entre 16 y 18 años, que han sido alojados juntos y de cuyo bienestar se ocupa la organización ACCEM: «Nos preocupa que se conviertan en objeto de los discursos de odio»

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Martes, 12 de agosto 2025, 12:25

Los diez menores migrantes no acompañados que acogerá Gijón ya están en la ciudad, según fuentes oficiales relacionadas con su traslado, el primero que ... se realiza desde los campamentos de emergencia de Canarias como respuesta a la orden del Tribunal Supremo para su protección y asilo. Su realojo se ha llevado con absoluta discreción para evitar polémicas y, de hecho, llegaban a Asturias casi de madrugada, acompañados por varios educadores.

