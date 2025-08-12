El Ayuntamiento de Gijón, ante la llegada de diez menores desde Canarias: «Nadie nos ha comunicado nada, pero estamos para colaborar»
Los responsables del traslado aseguran que, si se llevó con discreción la reubicación de los adolescentes, es «para evitar las tensiones y odio que se originan en torno a estos menores»
Gijón
Martes, 12 de agosto 2025, 11:39
Que Gijón vaya a acoger a los primeros diez menores migrantes no acompañados que se trasladan desde Canarias a la Península ha pillado por ... sorpresa al Ayuntamiento que lidera Carmen Moriyón. Aun así, su portavoz y segundo teniente de alcalde, Jesús Martínez Salvador, no quiso entrar en polémicas y esta mañana ponía a disposición «todos los servicios necesarios para colaborar».
No ocultó que «no hemos tenido ninguna comunicación directa para informar de esta llegada», que el grupo Vocento, al que pertenece EL COMERCIO, ha adelantado en exclusiva. Y que «siempre es peor que no se comunique a que se comunique», pero, dicho esto, «el Ayuntamiento, con todos sus servicios, está para colaborar en lo que sea necesario».
Una postura muy distinta a la mostrada en redes sociales por la portavoz municipal de Vox y también diputada, Sara Álvarez Rouco: «Los primeros menas precisamente a Gijón y en pleno agosto. Lamentable regalo veraniego. Estos menores deberían volver con sus padres y, sino, Adrián Barbón y toda la tropa socialcomista, acogedlos en vuestras casas».
Precisamente para evitar estas reacciones, el destino de estos primeros menores solicitantes de asilo se mantenía en secreto. Su traslado se ha llevado con discreción, según fuentes conocedoras del procedimiento, para «evitar las tensiones y odio que se originan en torno a estos menores», que, aun instalándose en Asturias, se mantienen bajo la tutela del gobierno canario y se realojarán de la mano de la organización ACCEM.
