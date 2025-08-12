El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Niños procedentes del norte de África, recogidos por los servicios de Salvamento Marítimo. EFE

El Ayuntamiento de Gijón, ante la llegada de diez menores desde Canarias: «Nadie nos ha comunicado nada, pero estamos para colaborar»

Los responsables del traslado aseguran que, si se llevó con discreción la reubicación de los adolescentes, es «para evitar las tensiones y odio que se originan en torno a estos menores»

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Martes, 12 de agosto 2025, 11:39

Que Gijón vaya a acoger a los primeros diez menores migrantes no acompañados que se trasladan desde Canarias a la Península ha pillado por ... sorpresa al Ayuntamiento que lidera Carmen Moriyón. Aun así, su portavoz y segundo teniente de alcalde, Jesús Martínez Salvador, no quiso entrar en polémicas y esta mañana ponía a disposición «todos los servicios necesarios para colaborar».

