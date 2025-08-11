Asturias recibirá a los primeros diez menores trasladados a la península desde Canarias

Gijón será la ciudad en la que residirán los diez primeros menores solicitantes de asilo que han viajado este lunes a la península desde ... Canarias. Según adelanta el diario ABC, este primer grupo estará bajo la tutela del Gobierno del Principado de Asturias mediante la entidad ACCEM.

Estos menores, que según el citado periódico, tienen más de 16 años, son parte del millar de personas que el Gobierno reubicará desde Canarias a todas las comunidades autónomas en los próximos meses

Acompañados de varios educadores, los menores, nueve malienses y un senegalés, han partido este lunes de las islas a bordo de un vuelo regular tras permanecer dos semanas en las instalaciones de Canarias 50, un campamento de emergencia del Estado en Las Palmas.

El dispositivo para la distribución de estos niños, como ocurrirá también con el del resto de menores, implica al Gobierno de Canarias, al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y a la autonomía de destino.

Desde el pasado viernes las tres administraciones implicadas sabían de dónde irían los trasladados, aunque lo han querido mantener en secreto para evitar altercados al centro donde residirán a partir de ahora.

Traslados semanales

Con este traslado comienza a hacerse efectivo el auto que dictó en el mes de junio el Tribunal Supremo (TS) con el que se instaba al Gobierno central a adoptar medidas urgentes para los más de mil menores migrantes no acompañados que estaban en Canarias y habían solicitado protección de asilo.

Estas derivaciones son, en principio, el inicio de los traslados que se realizarán cada semana, como se avanzó hace una semana tras la reunión interadministrativa entre los ejecutivos de España y Canarias para el seguimiento de los autos del Tribunal Supremo (TS). Entonces, fuentes de esta reunión destacaron la importancia de que en el proceso «prevalezca siempre su integridad, su bienestar y su interés superior».

En principio, y como el propio presidente canario, Fernando Clavijo, ha indicado este lunes en una entrevista a RNE, recogida por Europa Press, es ir derivando unos 30 menores semanalmente. Clavijo, que ha considerado que «hay cierta improvisación» en el Gobierno central para el traslado de los menores migrantes solicitantes de asilo, apuntó que para «los que tienen que salir, que tienen que salir otros más esta semana —además de los 10 de hoy—, ni siquiera han comunicado todavía los nombres de los niños» que van en esa próxima remesa y que, matizó, sería este «jueves o viernes, con lo cual hay cierta improvisación y quizás falta de concreción».