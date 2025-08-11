El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una trabajadora de Cruz Roja acompaña a un menor llegado a Canarias en patera. Efe

Asturias recibirá a los primeros diez menores trasladados a la península desde Canarias

Serán acogidos por la asociación ACCEM en Gijón

J. G. y E. C.

Gijón

Lunes, 11 de agosto 2025, 20:49

Gijón será la ciudad en la que residirán los diez primeros menores solicitantes de asilo que han viajado este lunes a la península desde ... Canarias. Según adelanta el diario ABC, este primer grupo estará bajo la tutela del Gobierno del Principado de Asturias mediante la entidad ACCEM.

