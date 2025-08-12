El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sara Álvarez Rouco, en una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Gijón. Damián Arienza

Álvarez Rouco, sobre la llegada de los menores migrantes a Gijón: «Lamentable regalo veraniego»

La diputada de Vox en la Junta General y concejala del Ayuntamiento de Gijón ha instado al presidente del Principado, Adrián Barbón a «acogerlos en su casa»

E. Cuesta

Martes, 12 de agosto 2025, 11:02

El Gobierno central iniciaba este lunes el proceso de reubicación de los menores migrantes no acompañados que han solicitado asilo en España. Y los primeros menores trasladados desde Canarias a la Península residirán en Gijón ... . Se trata de nueve malienses y un senegalés, que, según han confirmado a este periódico fuentes del Principado conocedoras del traslado, ya han abandonado la isla de Gran Canaria en vuelo regular, acompañados de varios educadores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Real Avilés destituye a Javi Rozada
  2. 2 Herida una mujer de 53 años al ser golpeada por una moto en un paso de peatones en Gijón
  3. 3 Cambios en la Noche de los Fuegos en Gijón: no habrá nuevos puntos de lanzamiento y solo se tirarán desde el Cerro
  4. 4

    El Principado aprueba un convenio para que las mutuas gestionen bajas y contener así el absentismo
  5. 5

    Los primeros menores trasladados desde Canarias a la Península se realojarán en Gijón
  6. 6 Detenidos tras una persecución a gran velocidad cuando intentaban robar en Aboño
  7. 7 Madera para bancos, lonas para piscinas, neveras... el trabajo de reciclaje en el prau Salcéu tras el Xiringüelu
  8. 8

    Más de 14.800 jóvenes asturianos ni estudian ni trabajan ni buscan empleo
  9. 9 Del infierno a la desolación en Las Médulas: «No queda nada más que arder»
  10. 10 Desarticulan un narcopiso en Oviedo: era un punto negro de venta de heroína

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Álvarez Rouco, sobre la llegada de los menores migrantes a Gijón: «Lamentable regalo veraniego»

Álvarez Rouco, sobre la llegada de los menores migrantes a Gijón: «Lamentable regalo veraniego»