Álvarez Rouco, sobre la llegada de los menores migrantes a Gijón: «Lamentable regalo veraniego»
La diputada de Vox en la Junta General y concejala del Ayuntamiento de Gijón ha instado al presidente del Principado, Adrián Barbón a «acogerlos en su casa»
E. Cuesta
Martes, 12 de agosto 2025, 11:02
El Gobierno central iniciaba este lunes el proceso de reubicación de los menores migrantes no acompañados que han solicitado asilo en España. Y los primeros menores trasladados desde Canarias a la Península residirán en Gijón ... . Se trata de nueve malienses y un senegalés, que, según han confirmado a este periódico fuentes del Principado conocedoras del traslado, ya han abandonado la isla de Gran Canaria en vuelo regular, acompañados de varios educadores.
Una decisión sobre la que Sara Álvarez Rouco, diputada de Vox en Asturias y concejala en el Ayuntamiento de Gijón, ha querido pronunciarse en sus redes sociales: «Los primeros MENAS precisamente a Gijón y en pleno agosto: lamentable regalo veraniego. Estos menores deberían volver con sus padres y si no, @AdrianBarbon y toda la tropa socialcomunista acogedlos en vuestras casas. Vuestras decisiones, vuestra responsabilidad», ha escrito.
Estos diez menores forman parte del millar que el Gobierno español se ha comprometido a reubicar durante los próximos meses. Los diez primeros refugiados, todos ellos mayores de 16 años, «seguirán bajo la tutela del Gobierno canario», tal como precisaban fuentes del Principado, y llegan a Gijón de la mano de ACCEM. Esta organización no gubernamental, que trabaja en la mejora de las condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad, será la encargada de procurarles alojamiento y acompañarles en el proceso de adaptación.
