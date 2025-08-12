El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

La ministra Elma Saiz, sobre el traslado de menores migrantes a Gijón: «No han pasado ni 24 horas y ya hemos tenido que retirar una pancarta nazi»

La titular de la cartera de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, organismo responsable de los traslados, insta a que «no se reproduzcan en nuestro país las persecuciones de las que están huyendo» estos adolescentes

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Martes, 12 de agosto 2025, 14:33

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se pronunciaba esta mañana sobre el traslado de menores migrantes no acompañados desde Canarias a Gijón. ... Y lo hacía lamentando que «no han pasado ni 24 horas de su llegada y hemos tenido que retirar una pancarta con simbología nazi». Unos hechos, que según Elma Saiz, explican el por qué de la discreción con la se está llevando todo este proceso y la necesidad de mantener en secreto el lugar exacto de destino: «Son niños, que vienen perseguidos y han puesto en peligro sus vidas. Que las persecuciones de las que huyen no se reproduzcan en nuestro país», subrayó.

