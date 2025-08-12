La ministra Elma Saiz, sobre el traslado de menores migrantes a Gijón: «No han pasado ni 24 horas y ya hemos tenido que retirar una pancarta nazi»

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se pronunciaba esta mañana sobre el traslado de menores migrantes no acompañados desde Canarias a Gijón. ... Y lo hacía lamentando que «no han pasado ni 24 horas de su llegada y hemos tenido que retirar una pancarta con simbología nazi». Unos hechos, que según Elma Saiz, explican el por qué de la discreción con la se está llevando todo este proceso y la necesidad de mantener en secreto el lugar exacto de destino: «Son niños, que vienen perseguidos y han puesto en peligro sus vidas. Que las persecuciones de las que huyen no se reproduzcan en nuestro país», subrayó.

Elma Saiz, al frente del ministerio que gestiona la distribución de los menores que han solicitado asilo en España por las distintas comunidades autónomas, explicó que «se trata de niños que vienen perseguidos y han puesto en peligro sus vidas». De ahí que todos los pormenores de su traslado a Gijón se hayan llevado en secreto, «para proteger su intimidad» y, sobre todo, su seguridad. Más si cabe cuando «algunos partidos han arrojado a estos jóvenes a la arena».

La pancarta retirada en Gijón se colocó en las instalaciones que tiene en la ciudad la organización ACCEM, encargada de acompañar a los menores y velar por su bienestar. Los adolescentes acogidos no están alojados en dichas instalaciones, pero con esta pancarta mostraban su rechazo a la labor de la asociación y se pedía la deportación de estos menores. Este acto xenófobo obligó a intervenir a la Delegación del Gobierno en Asturias.