Asador Coríu, mar y brasas en Cudillero

Por si no hubiera motivos suficientes para visitar Cudillero, ahora hay una razón para hacerlo con más frecuencia. «Increíble descubrimiento», «Cocina excepcional», «Excelente producto», son algunos de los comentarios que ha recibido el Asador Coríu, en apenas unas semanas desde su apertura.

Sin carteles ni indicaciones que conduzcan hasta él, el nuevo restaurante ocupa el antiguo cine, ahora reconvertido en un precioso caserón. La cocina abierta, las obras de arte, los rincones románticos y una acogedora terraza crean un espacio único para acompañar la experiencia. Y pese a la época del año, conseguir mesa aquí es casi imposible.

Detrás de esta apuesta valiente están Irene Arjona y Paco Argiz, dos profesionales con una visión muy clara de la gastronomía que quieren ofrecer. Irene Arjona, propietaria y maitre, suma años de experiencia en sala y ha creado una cuidada selección de vinos. El chef Paco Argiz se formó en la prestigiosa Escuela de Hostelería y Turismo de Casa de Campo, en Madrid, y ha trabajado en cocinas como el Hotel Ritz —con Eustaquio Becedas y Patric Buret, uno de los grandes chefs de Francia—, en Gran Casino Madrid con Santini; el obrador de Embassy; y restaurante Zalacaín con Benjamín Urdiain, entre otros.

-¿Por qué en Cudillero?

-P.A: Me crié en un pequeño pueblo del que tengo grandes recuerdos. Luego, entré en la escuela de hostelería, empecé a viajar y monté mi restaurante en Madrid, pero siempre he tenido la ilusión de volver a vivir en un pueblecito y crear un proyecto diferente.

-Y parece que lo ha conseguido. ¿Qué le aporta Cudillero?

-P.A: Como chef, tener la lonja a mano es de por sí un gran motivo, poder acceder a diario a un producto de gran calidad es increíble, pero lo más maravilloso es conocer a la gente de la mar, cómo se pesca, cómo vive y come cada pez es una fantasía.

-Hábleme de su cocina.

-P.A: Nuestra cocina es brasa, brasa y brasa. Producto de cercanía de calidad excepcional y más brasa. Aparte de caldos y maceraciones con elaboraciones largas y complejas, nuestra cocina es sincera y transparente.

-¿Se esperaban este éxito? ¿Hacia dónde se dirige el proyecto?

-I. A: Estamos muy agradecidos de la respuesta de los clientes y de los colegas de profesión. Estoy centrada con mi equipo en la investigación de nuevas propuestas gastronómicas, gracias a productores locales que nos muestran productos únicos. Crear esa atmósfera alrededor de nuestro cliente para que disfrute de una experiencia muy diferente es el objetivo principal.

