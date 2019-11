Asaltan tres gasolineras en Asturias en una sola noche y apalean a uno de los empleados La gasolinera de Riaño asaltada anoche. / J. M. Pardo Los ladrones atracaron las estaciones de servicio de Riaño, El Montico y Soto del Barco | El trabajador agredido sufrió fuertes contusiones en la cabeza y una luxación en un hombro GUILLERMO MAESE y MARTA VARELA Gijón Sábado, 30 noviembre 2019, 14:41

Tres gasolineras asturianas fueron asaltadas anoche por una banda atracadores. Las instalaciones afectadas fueron las de Riaño, en Langreo, la de El Montico, ubicada en la autopista 'Y' en dirección Avilés, y la de Soto del Barco, en dirección a Pravia.

El asalto a la gasolinera de Riaño se produjo pocos minutos después de la hora del cierre. En torno a las diez de la noche, el trabajador de las instalaciones, perteneciente el Centro Especial de Empleo del Principado de Asturias, fue brutalmente agredido por cuatro encapuchados. Tras inmovilizar al dependiente, los ladrones alunizaron su vehículo contra la gasolinera para poder llevar a cabo el robo. El botín en estas instalaciones no ha superado los doscientos euros.

El trabajador tuvo que ser atendido por los servicio médicos y fue trasladado a dependencias hospitalarias para evaluar las fuertes contusiones en la cabeza, y reducir la movilidad de su hombro por la luxación que le provocó la brutal paliza que recibió de los atracadores.

«No tiene sentido. Se llevaron 200 euros y a mi compañero lo molieron a patadas y golpes», explicaba esta mañana uno de los compañeros del empleado agredido, que se recupera en su domicilio.

Según ha relatado este sábado a sus compañeros de la gasolinera, el suceso se produjo a las diez de la noche, cuando estaba cerrando la estación. Un coche se acercó, «salieron dos hombres encapuchados, me metieron para dentro, me tiraron al suelo y no dejaron de darme patadas y golpes. Fue todo muy rápido».

Tras el atraco en Riaño, los encapuchados se dirigieron a las estaciones de servicio de El Montico y Soto del Barco. Por el momento no se han producido ninguna detención. La Guardia Civil mantiene la investigación abierta para averiguar la identidad de los atracadores.