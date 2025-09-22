El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un hombre conduce un tractor en el medio rural de Asturias. E. C.

Asturias destina 11,4 millones a la nueva convocatoria de ayudas Leader para el medio rural

Los fondos se destinan a actividades agrícolas, de la industria agroalimentaria y diversificación

E. C.

Lunes, 22 de septiembre 2025, 11:51

El Boletín Oficial del Principado de Asturias (Bopa) publica este 22 de septiembre la nueva convocatoria de ayudas del programa Leader, dotada con 11,4 millones de euros, para fomentar el desarrollo económico del medio rural.

Estas subvenciones están enmarcadas en el plan estratégico de la Política Agraria Común (PAC) 2023-2027 y tienen como objetivo impulsar inversiones en tres áreas clave:

Tres áreas de inversión

  1. 1

    Leader Agro, fomento de inversiones en el sector agrícola.

  2. 2

    Leader Agroindustria, de apoyo a microempresas de la industria agroalimentaria con menos de diez personas en plantilla.

  3. 3

    Leader Diversificación, con incentivos para proyectos que promuevan la diversificación económica del medio rural, más allá de la agricultura y la agroindustria.

El programa Leader está diseñado para apoyar iniciativas que se ajusten a las estrategias de desarrollo local participativo, un modelo que involucra a los grupos de acción local en la toma de decisiones y en el reparto de los fondos. En Asturias operan un total de once grupos, cada uno de ellos con asignaciones específicas.

Las ayudas se conceden en régimen de concurrencia competitiva, lo que significa que las empresas interesadas deben presentar sus proyectos para que se evalúe su viabilidad y su alineación con los objetivos del programa. Las ayudas pueden cubrir hasta el 50% de la inversión subvencionable, con un máximo de 200.000 euros por beneficiario.

Plazo de solicitud

Las empresas interesadas en acceder a estos fondos deben presentar sus solicitudes hasta el 4 de noviembre. Además, pueden informarse sobre los requisitos y plazos a través de los grupos de acción local.

Desde 2016, a través del programa Leader se han concedido 3.051 ayudas a empresas, asociaciones sin ánimo de lucro y administraciones locales por un valor total de 145 millones. El presupuesto para el período 2024-2027 se eleva a 66,6 millones.

