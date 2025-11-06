El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El jefe del Servicio de Oncología Médica del HUCA, Emilio Esteban, en su conferencia. Mario Rojas

«En Asturias tratamos muy bien el cáncer, pero no tan bien a las personas»

El gerente del Sespa, Aquilino Alonso, anunció que el Principado habilitará «itinerarios asistenciales fáciles y coordinados», mientras que los enfermos piden «asistencia psicológica» y «apoyo durante todo el proceso»

Chelo Tuya y Laura Mayordomo

Gijón

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:43

Comenta

«Asturias es líder en oncología». Los datos que sitúan al Principado como la provincia con mayor tasa de nuevos casos de cáncer al ... año por cada 100.000 habitantes, con 746 frente a los 597 de media nacional, son prueba tanto del número de enfermos como en la detección precoz. Con un centro de referencia, el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), pero con servicios especializados en toda la red asturiana, el gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa) tiene claro que «En Asturias tratamos bien el cáncer», pero pone una pega «no tan bien a los enfermos».

