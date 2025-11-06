«En Asturias tratamos muy bien el cáncer, pero no tan bien a las personas»

«Asturias es líder en oncología». Los datos que sitúan al Principado como la provincia con mayor tasa de nuevos casos de cáncer al ... año por cada 100.000 habitantes, con 746 frente a los 597 de media nacional, son prueba tanto del número de enfermos como en la detección precoz. Con un centro de referencia, el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), pero con servicios especializados en toda la red asturiana, el gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa) tiene claro que «En Asturias tratamos bien el cáncer», pero pone una pega «no tan bien a los enfermos».

Abrió Aquilino Alonso la tercera de las jornadas de la Semana contra el Cáncer en Asturias que la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Asturias celebra desde el 4 al 9 de noviembre en el HUCA. Una cita de la que, dijo el gerente del Sespa, «es ya referente nacional e internacional», en la que se analiza el cáncer desde todas las perspectivas: la sanitaria, la de investigación, la de tratamiento y la que ofrecen los enfermos y sus familias. De hecho, enfermos y familias han sido los protagonistas de la jornada de hoy, que ha sido conducida por la periodista de EL COMERCIO Laura Mayordomo.

El gerente del Sespa agradeció a AECC «la lata, en el buen sentido de la palabra, que dais, para que sigamos avanzando». En esa línea, anunció que el Principado implantará «itinerarios asistenciales fáciles y coordinados» para que los pacientes oncológicos y sus familias se sientan acompañados en cada paso que conlleva el tratamiento de un cáncer. «La gente se siente perdida, ahí tenemos un reto importante, hay que mejorar el trato a las personas que llevan procesos largos».

Además, señaló otro de los objetivos de la sanidad pública asturiana: «Que el código postal no sea una diferencia». El mismo acceso y las mismas oportunidades deben tener los enfermos, independientemente de donde vivan. Recordó Alonso que «Asturias está a la cabeza en Oncología» y planteó que, precisamente, en una comunidad «de poco más de un millón de habitantes estamos en una situación de privilegio para mejorar si avanzamos juntos y no cada uno tira por su camino».

Un guante que fue recogido por Carmen Yélamos, directora de Atención al Paciente de AECC. Recordó ella que, en estos momentos, en Asturias «16.375 personas viven con cáncer», de los que 7.527 fueron diagnosticados el año pasado. El mismo en el que fallecieron por esta enfermedad 3.311 asturianos. El tumor protagonista es el de colon, con 1.099 enfermos, seguido del de próstata, con 910 casos, y el de mama, con 881. De pulmón hubo 822 casos y 588, de vejiga.

Explicó Yélamos que se trata el cáncer de una dolencia «que afecta también a nivel emocional y social, así como laboralmente para los adultos, o educativamente para los menores». Por ello, cada tumor lleva añadidas dolencias como «malestar emocional, ansiedad, dolor, fatiga, estrés postraumático y exclusión de la vida social».

Unas necesidades «que tenemos y que, muchas, no están cubiertas», por lo que se reclama ese plus de atención, esos itinerarios personalizados para facilitar la vida a los enfermos y a sus familias. Y lo dice desde una entidad que tiene «16.332 socios en Asturias y 529 voluntarios».

El cáncer como inspiración para la bondad

No fue solo Aquilino Alonso quien elogió la labora de AECC. El jefe del Servicio de Oncología Médica del HUCA centró en la entidad gran parte de su conferencia. Una que ya avanzaba desde su título que filosofía y técnica irían de la mano. Con «El cáncer, un acompañante en la evolución e inspiración para la bondad del ser humano», Emilio Esteban unió la información técnica, como que «uno de cada dos hombres contraerá cáncer, así como dos de cada tres mujeres», que los casos se incrementan «un 3%» y que las causas están muy claras: «Envejecimiento, estilo de vida y genética». La primera es una causa inevitable. La tercera, está en investigación, pero la segunda, los hábitos vitales, «están en nuestras manos». Sobre todo, «cuando sabemos que el tabaco provoca el 22% de los tumores de pulmón», igual que «el sobrepeso está detrás de un 20% de los casos oncológicos».

En la genética, los avances se están multiplicando a velocidad de récord desde que en 2003 «pudimos caracterizar el genoma humano», de forma que ahora pueden conocer los expertos los genes supresores, los proto-oncogenes, con sus dos variantes: guardianes y conserjes. Un ritmo el de la investigación que ha permitido, que está permitiendo, elaborar tratamientos personalizados para cada enfermo, pero que Esteban sitúa al lado de otro de los frutos del cáncer: la solidaridad.

Así, recordó él como nació la entidad, «cuando el empresario José Biosca vio a una madre y a su hijo caminando hacia Madrid para recibir atención médica». De aquella visión, comenzó a gestarse una entidad que llegaría a implantar «institutos oncológicos en todas las comunidades autónomas» y a crear «el primer teléfono de ayuda», porque el cáncer es mucho más que un tumor.