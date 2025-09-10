El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Concentración de la asociación Abrazos Verdes en la plaza Mayor de Gijón, junto a autoridades locales y regionales. Damián Arienza

Asturias es la comunidad con mayor tasa de suicidios del país: «Debería dar qué pensar. Es evidente que queda muchísimo por hacer en este tema»

La región conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio tras un año en el que 114 personas se quitaron la vida, una cada tres días. De esta tragedia social da testimonio la madre de Lidia, fallecida en febrero con sólo 18 años, tras un calvario en el que «nos vimos muy solos»

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 23:23

Asturias conmemoraba ayer el Día Mundial para la Prevención del Suicidio siendo, un año más, la comunidad autónoma con la mayor tasa de casos ... del país. Las cifras de 2024 mejoran las dramáticas estadísticas de la postpandemia, pero, aún así, 114 personas se quitaron la vida en la región durante el pasado ejercicio. Lo que vendría a ser una muerte cada tres días.

