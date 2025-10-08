Asturias, hasta en el metro de Madrid

El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

S. V.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:59

El lema (aunque casi es un símbolo) 'Asturias, paraíso natural' cumple años. Cuatro décadas mostrando lo mejor de una tierra con mucho que ofrecer. Y qué mejor manera que llevarlo por bandera y mostrarlo fuera de la tierrina. Y para muesta un botón: en Madrid, concretamente en la puerta de la estación de metro de Sol, un letrero promociona Asturias con un divertido juego de palabras: «Con solo o sin sol, Asturias paraíso natural».

De esta manera se hace alusión al tópico de que en Asturias hace mal tiempo... Por ello se destaca la idea de que da igual si el día está nublado o si Lorenzo se impone en el cielo, para disfrutar de todo lo que ofrece el Principado.

