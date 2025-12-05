Cerco a los furtivos del percebe en Asturias esta Navidad

Cerco a la explotación excesiva de percebe esta Navidad después de que, esta misma mañana, el Principado, la Delegación del Gobierno en Asturias y ... la Guardia Civil hayan decidido reforzar la vigilancia sobre uno de los manjares más demandados de las próximas fiestas.

Este ha sido el principal acuerdo de la reunión que han mantenido el director general de Pesca Marítima, Francisco González, y la directora del Área de Agricultura y Pesca de la Delegación del Gobierno, Susana González, con representantes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y de la Guardia Civil del Mar para coordinar las medidas de control hasta el final de la campaña.

«Para evitar el furtivismo y garantizar el cumplimiento de la normativa pesquera, se ha acordado incrementar los controles en la costa, en las lonjas y en el transporte por carretera, para comprobar tanto la documentación oportuna como las condiciones de los productos», advierte el Principado. Unos controles que se realizarán de modo conjunto entre la inspección y vigilancia pesquera del Principado, el Seprona y la Guardia Civil.

274 licencias

Los planes de explotación del percebe, en cuyo marco se han otorgado 274 licencias, comenzaron el 1 de octubre y se extenderán hasta el 31 de abril de 2026. «Esta planificación permite acotar zonas de pesca y limitar capturas, con el fin de conjugar la rentabilidad del recurso con su necesaria sostenibilidad», señalan.

Así, en el ámbito de sus competencias, los inspectores del Gobierno de Asturias y de la Administración General del Estado se coordinarán de forma semanal para efectuar las labores de vigilancia, que se reforzarán durante los periodos de veda en las áreas de pesca y en las fechas navideñas, así como todo lo relacionado con la comercialización de las capturas y su transporte por carretera.