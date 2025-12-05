Cerco a los furtivos del percebe en Asturias esta Navidad
El Principado refuerza la vigilancia en la costa, las rulas y el transporte por carretera de cara a las próximas fiestas
Gijón
Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:29
Cerco a la explotación excesiva de percebe esta Navidad después de que, esta misma mañana, el Principado, la Delegación del Gobierno en Asturias y ... la Guardia Civil hayan decidido reforzar la vigilancia sobre uno de los manjares más demandados de las próximas fiestas.
Este ha sido el principal acuerdo de la reunión que han mantenido el director general de Pesca Marítima, Francisco González, y la directora del Área de Agricultura y Pesca de la Delegación del Gobierno, Susana González, con representantes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y de la Guardia Civil del Mar para coordinar las medidas de control hasta el final de la campaña.
«Para evitar el furtivismo y garantizar el cumplimiento de la normativa pesquera, se ha acordado incrementar los controles en la costa, en las lonjas y en el transporte por carretera, para comprobar tanto la documentación oportuna como las condiciones de los productos», advierte el Principado. Unos controles que se realizarán de modo conjunto entre la inspección y vigilancia pesquera del Principado, el Seprona y la Guardia Civil.
274 licencias
Los planes de explotación del percebe, en cuyo marco se han otorgado 274 licencias, comenzaron el 1 de octubre y se extenderán hasta el 31 de abril de 2026. «Esta planificación permite acotar zonas de pesca y limitar capturas, con el fin de conjugar la rentabilidad del recurso con su necesaria sostenibilidad», señalan.
Así, en el ámbito de sus competencias, los inspectores del Gobierno de Asturias y de la Administración General del Estado se coordinarán de forma semanal para efectuar las labores de vigilancia, que se reforzarán durante los periodos de veda en las áreas de pesca y en las fechas navideñas, así como todo lo relacionado con la comercialización de las capturas y su transporte por carretera.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión