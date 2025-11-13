Asturias protege al cuidador: un proyecto para los profesionales de las residencias
El Laboratorio Cecoec y el Colegio de Psicólogos inician un proyecto piloto para el autocuidado de los profesionales de residencias, centros de día y ayuda a domicilio
Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:37
Asturias cuidará al cuidador. Y lo hará en forma de taller. Unos que impartirán por «profesionales de la psicología de la intervención social» y lo ... harán «con sesiones en las que se abordarán aspectos como el autoconocimiento, autocuidado y regulación emocional». Serán tres sesiones, «de dos horas cada una» que se llevarán a cabo «en cinco centros de Asturias: Carreño, Gijón, Lena, Luarca y Oviedo».
Ese es el resultado del acuerdo entre el Laboratorio para la creación del Centro de Competencia para la Economía del Cuidado de Larga Duración y el Envejecimiento Activo (Cecoec) y el Colegio Oficial de Psicología del Principado de Asturias (COPPA). Se trata de un proyecto piloto denominado 'El cuidado profesional, un valor a proteger'. La iniciativa consiste en la realización de talleres de autocuidado destinado a personal cuidador de residencias, centros de día y ayuda a domicilio cuyo objetivo es fomentar el cuidado a quienes cuidan y ofrecerá a los asistentes las pautas necesarias para un autocuidado psicológico y emocional.
La decana del Colegio Oficial de Psicología, Elvira Vilorio, destaca que este pilotaje «nos puede brindar la oportunidad de obtener evidencias y extraer conclusiones sobre la realidad de los riesgos psicosociales del personal de la ayuda a domicilio». Por su parte Almudena Cueto, responsable de la Oficina Cecoec puso en valor que «este proyecto de innovación social hará posible diseñar en el futuro estrategias orientadas a mejorar las condiciones de trabajo y salud en la prestación de estos servicios, además de favorecer el avance y la colaboración en todas estas cuestiones».
Resultados, en diciembre
A finales del próximo mes de diciembre se presentarán los resultados del pilotaje. Cecoec es un proyecto impulsado por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias en colaboración con las Cámaras de Comercio de Oviedo, Gijón y Avilés.
El ente, que cuenta con financiación europea a través de los Fondos Next Generation dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, siempre ha sido publicitado como «un ejemplo de colaboración público-privada que traslada la Estrategia CuidAs al sector de los cuidados para mejorar la calidad de vida de las personas y dignificar la labor de los y las profesionales del sector de los cuidados de larga duración».
