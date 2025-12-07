El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Manifestación de estudiantes contra el 'bullying' en octubre en Oviedo, tras el suicidio de la joven sevillana Sandra Peña, que sufrió acoso escolar. Mario Rojas
Educación en Asturias

Asturias tendrá un proyecto piloto contra el acoso escolar que implique a familias y asociaciones de jóvenes

El proyecto que impulsa la consejería de IU nace de la preocupación por ver que «más allá de las aulas se están perpetuando comportamientos inaceptables reforzados por discursos de odio programados por la extrema derecha»

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Domingo, 7 de diciembre 2025, 22:34

Comenta

Dos jóvenes de 15 y 16 años murieron en un parque de Jaén; el caso se investiga como suicidio pero los amigos de una ... de las víctimas aseguran que era objeto de acoso escolar. La noticia, del 29 de noviembre, sucede al suicidio de Sandra Peña, una joven sevillana en octubre, tras sufrir insultos y acoso de otros compañeros. La última memoria de la Fiscalía de Asturias, relativa al 2024, refleja nueve casos en los que el acoso indiciariamente entraba dentro del delito. «Destaca un expediente con seis menores implicados que, además de acosar a varios compañeros, tuvieron una conducta continuada totalmente disruptiva en el aula del instituto, impidiendo que pudieran darse las clases con normalidad, con acoso también a varios profesores», destaca.

