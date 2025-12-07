Asturias tendrá un proyecto piloto contra el acoso escolar que implique a familias y asociaciones de jóvenes

Dos jóvenes de 15 y 16 años murieron en un parque de Jaén; el caso se investiga como suicidio pero los amigos de una ... de las víctimas aseguran que era objeto de acoso escolar. La noticia, del 29 de noviembre, sucede al suicidio de Sandra Peña, una joven sevillana en octubre, tras sufrir insultos y acoso de otros compañeros. La última memoria de la Fiscalía de Asturias, relativa al 2024, refleja nueve casos en los que el acoso indiciariamente entraba dentro del delito. «Destaca un expediente con seis menores implicados que, además de acosar a varios compañeros, tuvieron una conducta continuada totalmente disruptiva en el aula del instituto, impidiendo que pudieran darse las clases con normalidad, con acoso también a varios profesores», destaca.

Preocupados por el fenómeno, desde la consejería que gestiona IU-Convocatoria –la de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos– quieren poner su grano de arena. Por ello para 2026 maduran poner en marcha un programa de participación contra el acoso al que ya reservan fondos.

«La idea es implantar un proyecto piloto en el área central, oriental y occidental para abordar una problemática absolutamente destructiva para nuestros niños y niñas, para sus familias y por tanto para la sociedad asturiana, y desde la participación social», explica Nuria Rodríguez, directora general de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI.

«Creemos que más allá de las aulas se están perpetuando comportamientos inaceptables que sin duda alguna están siendo reforzados por excesiva potencia por los discursos de odio programados con exactitud por parte de la extrema derecha», diagnostica. Partiendo de ello el proyecto piloto aspira a «analizar los contextos sociales en los que el acoso se produce con mayor frecuencia» y también «comprobar qué medidas resultan más eficaces a la hora de cambiar el odio por una convivencia respetuosa y pacífica». Sostiene Nuria Rodríguez que urge «seguir trabajando por implementar políticas inclusivas y erradicar el monstruo del odio y por tanto del 'bullying'».

La dirección general viene ensayando formatos de participación social y de lo que se trata es de iniciar una experiencia que en esta materia vaya «más allá de las aulas. Nos estamos refiriendo a una intervención que pretendemos que sea integral, impulsando también el trabajo con las familias, con los grupos de niños, niñas y adolescentes, que tienen que ser protagonistas». La idea de la consejería es involucrar también a «colectivos concernidos en la participación infantil y juvenil y nos gustaría también la participación de profesionales de la educación».

La iniciativa que impulsa la consejería se suma a las que ya vienen desarrollando contra el acoso escolar otros departamentos desde las consejerías de Educación y Salud.