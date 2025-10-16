Asturias quiere cercar al consumidor de prostitución El Principado respalda la campaña de Médicos del Mundo 'Putero's Academy' dirigida a los jóvenes para erradicar el pago por sexo. En la región, más de 1.100 mujeres sufren esclavitud sexual

Introducción a la dominación sexual a primera hora. Le sigue Justificaciones éticas para el putero ilustrado y, tras el recreo, toca Historia del Putero Moderno. Hay más asignaturas: Historia de la Prostitución, Teoría de la explotación sexual o Derecho del Consumidor de Cuerpos... Todas tan falsas como el centro en la que, supuestamente, se imparten: Putero's Academy.

Al igual que es falso su supuesto director, el que 'vende' los cursos para que los hombres «recuperen su masculinidad» porque, como «mi tío Anselmo me enseñó', salvo su madre y su hermana, »todas las mujeres están al servicio de los hombres«.

El 'director' es el actor Félix Corcuera y su actuación forma parte de la campaña de sensibilización que ha puesto en marcha Médicos del Mundo, con el apoyo económico del Gobierno regional. La vicepresidenta del Principado y, a su vez, consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, fue la encargada de presentar la campaña en la sede en Oviedo de Médicos del Mundo. Lo hizo acompañada por la nueva directora de Igualdad, Vanesa Fernández, y por el presidente de la ONG, Pepe Fernández. Una campaña con la que el Principado quiere cercar al consumidor. «Hasta ahora, el foco se ponía sobre la mujer prostituida, nosotros queremos ponerlo sobre el putero», anunció Llamedo.

Igual de rotundo se mostró Pepe Fernández: «Médicos del Mundo es abolicionista», una posición que llega tras trabajar sobre el terreno «con las mujeres prostituidas, que son las víctimas de la prostitución» y, sobre todo, porque está convencido de que «en una sociedad democrática, esto sobra. No se puede admitir la esclavitud sexual», que es el sinónimo que él encuentra para la prostitución.

Y si el falso 'director' de la falsa academia de puteros defendió que «la prostitución es el oficio más antiguo del mundo», tanto para Fernández como para la vicepresidenta del Principado, «es la esclavitud más antigua del mundo». Una prueba «del patriarcado» que convierte, además, a los consumidores de prostitución «en colaboradores con el crimen organizado». Porque, la prostitución es «junto con el tráfico de armas y el de drogas, uno de los pilares del crimen organizado».

Responder al PP en el pleno

Y con ese foco alumbrando, serán los chicos jóvenes los destinatarios de charlas de sensibilización, que Médicos del Mundo impartirá en colegios e institutos, además de mantener la campaña «en las vallas, así como en redes sociales», explicó Fernández.

El Principado no la financia directamente, sino que la respalda con los fondos que, desde la Estrategia Integral de Abolición de la Prostitución, se dota de presupuestos a las tres entidades que en Asturias están especializadas en la atención a las mujeres prostituidas. Es decir, Médicos del Mundo, Amaranta y Apramp. Desde el Gobierno regional se financian pisos para acogimiento de las víctimas de prostitución, así como todo tipo de actuaciones para atender los problemas de salud de las víctimas y encauzar su recuperación fuera de ese mundo.

«En 2023, se atendió a más de 1.100 mujeres en Asturias», recordó Gimena Llamedo quien se mostró confiada en recibir el apoyo de todos los grupos políticos. Precisamente, en el pleno de la próxima semana deberá responder a una pregunta que, sobre la campaña, le ha planteado el Partido Popular. «Quiero creer que la pregunta se hizo cuando no se sabía qué ocultaba esta campaña. Confío en que todos estamos unidos en la abolición de la prostitución».

No olvidó Llamedo que, en 1935, tras el discurso que hizo tres años antes Clara Campoamor en el Congreso de los Diputados, España se convirtió en abolicionista de la prostitución. La Guerra Civil hizo saltar por los aires esa pionera posición. «En 1999, Suecia se convirtió en el primer país en abolirla y no les ha ido mal». En 2025, en España el debate aún sigue abierto.