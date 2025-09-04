Asturias reactiva su plan de emergencia por incendios forestales El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha comunicado el paso a fase de emergencia en 'Situación 0'

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha comunicado a las 18.40 horas de este jueves el paso a fase de emergencia en 'Situación 0', del Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (Infopa).

Esta situación, la más baja de las cuatro que contempla el plan, viene provocada por «la existencia de uno o varios incendios forestales simultáneos que pueden ser controlados con los medios y recursos asignados al plan«, incluyendo medios del Estado asignados anualmente, siempre y cuando actúen dentro de su zona de intervención preferente.

Según ha indicado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) en nota de prensa, el Infopapermanecía activado en fase de alerta, previa a la emergencia, desde el pasado 15 de julio. Este plan se activa de forma automática, anualmente, coincidiendo con las épocas de peligro alto y medio que en Asturias se corresponden, respectivamente, con los periodos comprendidos entre el 15 de enero y el 30 de abril y entre el 15 de julio y el 15 de octubre.