Bomberos y trabajadores de la zona, en el Estrellín.
Bomberos y trabajadores de la zona, en el Estrellín. A. L. J.

Amplio despliegue por un incendio forestal entre Avilés y Gozón con varios focos

Un helicóptero del SEPA ayuda en las labores de extinción y los bomberos están logrando controlar las llamas

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Jueves, 4 de septiembre 2025, 16:29

Un incendio forestal declarado entre los concejos de Avilés y Gozón ha obligado a desplegarse a al menos cuatro dotaciones de los Bomberos de Asturias por tierra y aire. El fuego se ha originado en una zona boscosa en el Estrellín próxima al vertedero de Arcelor y a la cantera de Acciona. De hecho, los bomberos de la acería avilesina han ayudado en las labores de extinción, aunque las llamas no han llegado a amenazar las instalaciones en ningún momento.

Hay al menos dos focos, aunque todo parece indicar que el fuego se originó al arder un árbol por la cercanía de un tendido eléctrico. Además de los bomberos, en la zona también trabaja el helicóptero del SEPA, lo que está ayudando a controlar las llamas.

La intensa humareda es visible desde varios puntos de Avilés.

