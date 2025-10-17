Asturias rebaja «a mínimos históricos» la tasa de pobreza que aún atrapa a 157.000 asturianos

«Asturias es la comunidad con mayor gasto social del país». La frase la dijo en la Junta General del Principado su vicepresidenta, Celia Fernández, ... datos que publicó EL COMERCIO esta semana. «Tenemos mayor inversión que otras comunidades de mayor tamaño», como Madrid, Cataluña y Andalucía. Para ella, esa apuesta «del Gobierno de Asturias» es la que ha logrado la buena noticia que ofrece el XV Informe sobre la Pobreza en Asturias presentado por EAPN, la Red Asturiana de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión (en sus siglas en inglés«. Unos datos claroscuros: baja la pobreza a mínimos históricos, pero todavía atrapa a 157.000 asturianos. Y crece entre los menores de edad.

En un acto solemne celebrado en el salón Europa de la Junta General del Principado, la presidenta de EAPN en Asturias, Elena Rúa, junto a las técnicas de la entidad Loreto Ventosa y Mariluz Rivero, se encargaron de detallar un informe que recoge dos tasas. La Arope, que mide el riesgo de exclusión; y la de pobreza, que mide las carencias materiales.

Y el análisis de los datos de 2024 indican que «Asturias es la tercera comunidad autónoma cuya tasa Arope (20,9 %) mejora más en el último año, con lo que sigue manteniendo unas condiciones de vida ligeramente superiores a las del conjunto del territorio nacional». Mientras que, hace unos años, Asturias era el único punto rojo del norte, al tener una elevada tasa de población en riesgo, en esta ocasión se encuentra lejos de los datos que presentan las comunidades del sur. Con todo, son 210.000 los asturianos en riesgo de exclusión.

Explican desde EAPN que «Este escenario positivo se debe a que sus tres componentes mejoran este año: se trata de la tercera región que más reduce sus tasas de pobreza (cae 3,0 puntos) y la segunda que más disminuye su número de personas que vive en hogares con baja intensidad en el empleo (-3,6 puntos); a su vez, su carencia material y social severa también mejora (-0,8 puntos)«. En un suma y sigue de datos positivos, «Asturias es la región en la que más se reduce la desigualdad y sus distintos indicadores se sitúan este año en mínimos históricos para la región». Así, si en 2023, según el medidor Arope en Asturias había un 25% de riesgo de exclusión frente «al 20,9% del año pasado».

Lo mismo ocurre con la tasa de pobreza. En 2023 era pobre el 18,6% de la población del Principado. El año pasado, el porcentaje bajó al 15,6%. Un mínimo «histórico» que no oculta la cifra total: 157.000 asturianos son pobres. Son aquellos que ingresan menos de 12.587 euros al año. Y, también, «por segundo año consecutivo», se reduce la brecha de género «aunque sigue siendo elevada la tasa de pobreza de las mjeres, del 17,2%, tres puntos superior a la de hombres, 13,8%». En esa foto fija, de los 157.000 asturianos pobres, ellas son más: 91.000.

Menores en hogares pobres

Una mejora de las tasas que, sin embargo, no llega, explica EAPN, «a la población menor de edad, entre quienes aumenta el indicador AROPE, la tasa de pobreza y la carencia material y social severa. Además, se trata del único grupo de edad en el que la renta media anual disminuye respecto a 2023». Los menores de 18 años son el colectivo «con una mayor proporción de personas en exclusión: 36,6%».

Y lo mismo ocurre con la tasa de pobreza. «Se reduce en todos los grupos de edad, salvo en niños, niñas y adolescentes, que llega al 29,4%». Porque un 6,1% de los hogares asturianos se encuentran en lo que se denomina pobreza severa. Es decir, el ingreso máximo al mes son 644 euros.

En el informe se destaca «el importante para el que juegan las pensiones en el sostenimiento de las condiciones de vida de la población de Asturias». Es el Principado la cuarta comunidad «con menor porcentaje de pensiones por debajo del umbral de pobreza». De hecho, «Asturias es la región con la mayor proporción de población que sale de la pobreza gracias a las prestaciones por jubilación (un 26,0%)».

Unas pensiones que «van más allá de su impacto en el grupo de mayor edad, ya que gracias a ellas salen de la pobreza más personas de menos de 65 años que las que lo hacen debido al resto de prestaciones públicas». Los padres jubilados que ayudan a sus hijos y nietos es una línea firme. Algo que, para EAPN, «tiene una doble lectura si se tiene en cuenta el alcance de otras prestaciones sociales, ya que, además de un menor impacto, en Asturias los ingresos por garantía de renta, protección familiar y ayuda a la vivienda tienen una extensión inferior a la que tienen a nivel nacional».

Del mismo modo, la vivienda, sin ser un problema tan grave en Asturias como en el resto del país, «el porcentaje de gasto destinado a la vivienda en la población pobre supone un 34,6%, más del doble del registrado en toda la población asturiana, 16,7%». Entiende EAPN que «la vivienda es un factor de vulnerabilidad, ya que se trata de una partida de gasto del hogar prácticamente ineludible que absorbe buena parte de sus ingresos».