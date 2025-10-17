El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La vicepresidenta de la Junta, Celia Fernández, abrió la presentación del Informe de la Pobreza en Asturias 2025 celebrado en el salón Europa de la Junta General del Principado. Pablo Nosti

Asturias rebaja «a mínimos históricos» la tasa de pobreza que aún atrapa a 157.000 asturianos

EAPN presenta su informe anual en el que advierte de que la pobreza afecta más a las mujeres, 91.000, y la exclusión crece entre los menores, que sube hasta el 29,4%

Chelo Tuya

Gijón

Viernes, 17 de octubre 2025, 15:27

Comenta

«Asturias es la comunidad con mayor gasto social del país». La frase la dijo en la Junta General del Principado su vicepresidenta, Celia Fernández, ... datos que publicó EL COMERCIO esta semana. «Tenemos mayor inversión que otras comunidades de mayor tamaño», como Madrid, Cataluña y Andalucía. Para ella, esa apuesta «del Gobierno de Asturias» es la que ha logrado la buena noticia que ofrece el XV Informe sobre la Pobreza en Asturias presentado por EAPN, la Red Asturiana de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión (en sus siglas en inglés«. Unos datos claroscuros: baja la pobreza a mínimos históricos, pero todavía atrapa a 157.000 asturianos. Y crece entre los menores de edad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nerea Peláez, paciente de salud mental en Asturias: «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  2. 2 «Okupación masiva y drogas»: la situación que denuncian los vecinos de este barrio de Oviedo tras morir un joven de 22 años
  3. 3 Toca el primer premio de la Lotería Nacional en Asturias
  4. 4 Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 79 años desaparecido en Llanes desde el sábado
  5. 5 La Policía Nacional investiga un nuevo robo en un piso del barrio de Nuevo Gijón
  6. 6 Reaniman a un hombre de 48 años que sufrió una parada cardiorrespiratoria en la calle en Gijón
  7. 7 Una camarera intercepta a un ladrón de repartidores de comida en Gijón
  8. 8 La Policía Nacional da la alarma ante un nuevo tipo de estafa a mayores
  9. 9 Estos son los seis concejos asturianos que carecen de abonados del Sporting de Gijón
  10. 10 Buscan a un joven de Siero desaparecido hace tres meses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Asturias rebaja «a mínimos históricos» la tasa de pobreza que aún atrapa a 157.000 asturianos

Asturias rebaja «a mínimos históricos» la tasa de pobreza que aún atrapa a 157.000 asturianos