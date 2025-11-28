El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Silvia Araque, secretaria general de UGT Servicios Públicos, el presidente Pedro Sánchez, el ministro Óscar López, y el presidente nacional de CSIF, Miguel Borra. EFE
Funcionarios en Asturias

El Gobierno de Asturias gastará este año 60 millones más para cubrir la subida salarial a los empleados públicos

El acuerdo firmado por Pedro Sánchez, UGT y CSIF es de aplicación a todo el sector público, autonómico y local. Los trabajadores del Principado recibirán una paga extra de 1.222 euros de media para compensar el alza de 2025

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Viernes, 28 de noviembre 2025, 06:41

Comenta

El acuerdo firmado ayer por el presidente Pedro Sánchez con los sindicatos UGT y CSIF para subir los salarios de los empleados ... públicos un 11% entre este año y 2028 será de aplicación «a todos los trabajadores del Principado, funcionarios, laborales y estatutarios, tanto dependientes directos como a los de las empresas públicas, como la Rtpa, Hunosa, Serpa o cualquier otro», detalla Sergio Peña, presidente en Asturias de CSIF. «También afecta a los militares de Cabo Noval, a la Policía Nacional y la Guardia Civil e, igualmente a los ayuntamientos y la Universidad», agrega. «Están obligados a pagarlos desde la consejería más grande al ayuntamiento más pequeño y es importante que en un contexto de inestabilidad, en el que estábamos en una práctica congelación para este ejercicio, logramos un acuerdo a tres años, es decir, que obliga este gobierno y al que venga», celebra Fernando Alonso Cordero, secretario general de UGT Servicios Públicos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido grave un motorista de 53 años que quedó atrapado bajo un coche en Avilés
  2. 2 Un restaurante de Gijón llega a la final de la Mejor Pizza de España
  3. 3 El instituto Carreño Miranda y el colegio San Fernando de Avilés, de luto por la muerte repentina de un alumno de 12 años
  4. 4

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  5. 5 Los padres de Mael, el niño gijonés amputado de manos y pies, piden soluciones para garantizar la escolarización del menor: «Necesita ayuda»
  6. 6 El ultra del Sporting detenido por vender droga los días de partido afronta siete años de prisión
  7. 7 Piqué se vuelve a calzar las botas para ayudar a su Andorra y puede estar en El Molinón
  8. 8 Parking gratuito en el centro de Gijón y en La Arena para promover las compras navideñas
  9. 9

    Así será Proyecto Meiz, el restaurante que Diego Fernández abrirá en Gijón a principios de 2026
  10. 10

    El Ayuntamiento de Gijón estudia prohibir los patinetes eléctricos en los autobuses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Gobierno de Asturias gastará este año 60 millones más para cubrir la subida salarial a los empleados públicos

El Gobierno de Asturias gastará este año 60 millones más para cubrir la subida salarial a los empleados públicos