El Gobierno de Asturias gastará este año 60 millones más para cubrir la subida salarial a los empleados públicos

El acuerdo firmado ayer por el presidente Pedro Sánchez con los sindicatos UGT y CSIF para subir los salarios de los empleados ... públicos un 11% entre este año y 2028 será de aplicación «a todos los trabajadores del Principado, funcionarios, laborales y estatutarios, tanto dependientes directos como a los de las empresas públicas, como la Rtpa, Hunosa, Serpa o cualquier otro», detalla Sergio Peña, presidente en Asturias de CSIF. «También afecta a los militares de Cabo Noval, a la Policía Nacional y la Guardia Civil e, igualmente a los ayuntamientos y la Universidad», agrega. «Están obligados a pagarlos desde la consejería más grande al ayuntamiento más pequeño y es importante que en un contexto de inestabilidad, en el que estábamos en una práctica congelación para este ejercicio, logramos un acuerdo a tres años, es decir, que obliga este gobierno y al que venga», celebra Fernando Alonso Cordero, secretario general de UGT Servicios Públicos.

En total, según la última estadística, de enero de 2025, la medida beneficiaría a 68.047 empleados en Asturias, de los que 8.835 son trabajadores del Estado, 49.093 del sector público autonómico y 10.119 de los ayuntamientos. Suponen el 15,7% de los ocupados, según la última Encuesta de Población Activa (EPA).

La subida es escalonada, de un 2,5% sobre las retribuciones de este año (y que se debería abonar con carácter retroactivo), un 1,5% el próximo ejercicio (con opción a ampliarlo en otro 0,5% en función del IPC), del 4,5% en 2027 y del 2% en 2028.

Una vez firmado «ahora será llevado a una norma básica. Normalmente esto suele ir dentro del Presupuesto General del Estado, pero supongo que en esta ocasión se apruebe con un Real Decreto que, no contemplamos que el Congreso deje sin convalidar», especifica Fernando Alonso.

Una vez aprobada, las administraciones autonómicas y locales tendrán que buscarle encaje presupuestario y acordar con los sindicatos cómo hacer el pago retroactivo de una subida de 2025 no prevista en sus cuentas. La de ayer era una mañana de sacar calculadora y echar cuentas. La Vicepresidencia del Principado, que tiene competencias en Función Pública, estimó que «el coste del incremento retributivo del 2,5% para 2025 ascendería a unos 60 millones para el conjunto de nuestra administración». Compensar esa subida en una paga extra supondrá un abono medio de 1.222 euros por empleado del sector autonómico.

«La intención del Gobierno central es meter ese pago retroactivo en la nómina de diciembre, pero lo veo ajustado. En el caso del Principado y los ayuntamientos nos podemos ir a enero o febrero, pero no mucho más», expone el secretario general de UGT Servicios Públicos.

Por ahora no hay datos oficiales del impacto para el Principado en el resto de los años. Aplicando una regla de tres el incremento en 2026 estaría entre 36 y 48 millones de euros (en función del IPC), exigiría 108 más en 2027 y 48 millones adicionales en 2028. En total entre 252 y 264 millones más para un capítulo 1 del presupuesto que ahora supone 1.028 millones. Dos matices: son datos no oficiales y dada la premura del acuerdo, lo esperable es que cuando este lunes el Consejo de Gobierno del Principado apruebe su anteproyecto de presupuesto de 2026 lo haga sin incluir la subida. Que deje el asunto para una modificación futura.

Es la vía por la que opta por ejemplo el Consistorio de Gijón, que aprobó este miércoles su presupuesto de 2026, especificando en él que «las retribuciones del personal al servicio del Ayuntamiento deberán mantenerse en los niveles vigentes durante 2025, sin que proceda aplicar incremento alguno salvo que una norma con rango de ley establezca una actualización retributiva general para el sector público». Según confirma el Consistorio, la subida se articulará «con una modificación presupuestaria a lo largo del año». La Universidad de Oviedo por su parte ultima la presentación de su presupuesto y desde la institución confirman que «ya se trabajaba con una posible subida».

¿Cuánto sube el acuerdo a cada trabajador? Depende de su nómina actual. Para un funcionario estatal del Grupo A y nivel 30, el máximo posible, supone que en 2028 cobraría 3.860 euros más que ahora. Para uno del C2 estatal la mejora ronda los 2.834.

El acuerdo implica también la eliminación de la tasa de reposición, un corsé que restringía el número de plazas a sacar en cada oferta pública de empleo.