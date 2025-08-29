Asturias, el cuarto destino de turismo rural favorito de toda España

Asturias está de moda. La frase ha dejado de ser un eslogan publicitario para verse sustentada por las cifras cosechadas por los alojamientos de ... la región. Así, uno de cada diez turistas que, en julio, apostó por un alojamiento rural para sus vacaciones se alojó en Asturias. Y los campings y los apartamentos turísticos del Principado cerraron el mejor julio de su historia. Un tirón de todos ellos que, sin embargo, no ha compensado la caída hotelera, lo que se traduce en que entre enero y julio el Principado recibió 40.737 turistas menos y dejó de vender 63.801 estancias con respecto al año pasado.

Ese es el resumen que permite hacer la publicación del último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), el relativo a los resultados de los alojamientos extrahoteleros en julio. Y ahí se ve que la oferta de la que la región es pionera repitió el crecimiento iniciado en junio para sumar un 6% de estancias, hasta llegar a las 198.012. Solo otras tres comunidades en todo el país han mejorado esas cifras: Baleares, que llegó a 250.115; Andalucía, con 228.564 pernoctaciones; y Castilla y León, que vendió 217.289 estancias.

Unos datos que convirtieron a Asturias no solo en el cuarto destino favorito del país, sino en líder indiscutible en turismo rural en el norte, muy por encima de los registros obtenidos por el resto de comunidades que conforman la España Verde. Cantabria, que fue la segunda región con más estancias, vendió 147.031; seguida del País Vasco, que se quedó en 72.190 y, finalmente, Galicia, que solo tuvo 61.900 pernoctaciones.

Unos datos que no traen consigo el aumento de clientes. Pese a crecer en estancias, que es el dato relevante para la rentabilidad de los negocios, lo cierto es que en julio el turismo rural asturiano perdió 2.940 clientes respecto a julio de 2024. Un 5,7% menos al quedarse en 49.440 viajeros. La peor cifra desde 2022 y que la aleja de los ejercicios en los que julio cerró con más de 50.000 clientes: los de 2021, 2023, y 2024. De hecho, en viajeros Cantabria mejora los datos asturianos, al lograr 52.407. No lo hacen ni Galicia, que se quedó en 26.278, ni el País Vasco, con 21.418.

Campings y apartamentos turísticos, de moda

Y si el turismo rural mejora, poco a poco, la situación de caída que sufría desde la covid, los apartamentos turísticos y los campings asturianos siguen la senda de crecimiento. Los campamentos turísticos han vuelto a superar las 300.000 estancias en un mes de julio, algo que no ocurrió hasta 2022. En el mejor inicio de verano de sus historia, vendieron 326.617 pernoctaciones. Un 2% más que el año anterior. Como el turismo rural, un crecimiento de estancias que no llega de la mano de uno de clientes. Aunque la caída es mínima, lo cierto es que este año tuvieron 82.278 alojados frente a los 82.285 de 2024.

Los que crecen sin cesar y tanto en clientes como en estancias son los apartamentos turísticos. Los apartamentos turísticos, alojamientos profesionales similares a los hoteles, no tienen nada que ver con las viviendas de uso turístico (VUT), que son gestionadas por sus propios propietarios o por empresas intermediarias. El mes pasado pasaron por sus habitaciones 26.042 personas. No solo la cifra más alta de la historia, sino un 26% más alta que el año pasado y el doble del último año antes de la covid. En 2019, los apartamentos turísticos asturianos alojaron a 13.226 personas.

En pernoctaciones, nuevo récord. El año pasado fue el primero en el que superaron las 100.000 estancias en julio, al sumar 145 a esa cifra. Este año no solo la han mantenido, sino que la han consolidado, al comercializar 103.081 pernoctaciones. Un 3% más en un año. Y 40.000 más que en el último año antes de la covid.