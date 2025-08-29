El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un grupo de turistas en el Tabayón de Mongayo, en el Parque Natural de Redes. Efe

Asturias, el cuarto destino de turismo rural favorito de toda España

Uno de cada diez viajeros del mes pasado optó por alojarse en el Principado. Campings y apartamentos cerraron el mejor julio de su historia, pero no compensaron la caída hotelera.

Chelo Tuya

Gijón

Viernes, 29 de agosto 2025, 11:20

Asturias está de moda. La frase ha dejado de ser un eslogan publicitario para verse sustentada por las cifras cosechadas por los alojamientos de ... la región. Así, uno de cada diez turistas que, en julio, apostó por un alojamiento rural para sus vacaciones se alojó en Asturias. Y los campings y los apartamentos turísticos del Principado cerraron el mejor julio de su historia. Un tirón de todos ellos que, sin embargo, no ha compensado la caída hotelera, lo que se traduce en que entre enero y julio el Principado recibió 40.737 turistas menos y dejó de vender 63.801 estancias con respecto al año pasado.

