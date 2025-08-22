El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una pareja de turistas camina por los Jardines de la Reina de Gijón. Arnaldo García

¿Qué les pasa a los hoteles de Asturias en 2025?

La hotelería perdió en julio casi 60 estancias cada día, en el peor inicio de verano desde 2022. Pese a ganar en clientes, ingresos y ocupación, los alojamientos no logran superar las pernoctaciones del año pasado

Chelo Tuya

Gijón

Viernes, 22 de agosto 2025, 12:10

Ganaron 305 clientes, pero perdieron 1.791 estancias. Cobraron cada día 99,47 euros, un 9,54% más, pero acumulan 111.549 pernoctaciones perdidas desde ... enero. Ingresaron por plaza una media diaria de 71,56 euros, un 15,99% más, pero han dejado de recibir a 23.022 clientes desde enero. La ocupación media en fines de semana superó el 74%, pero siguen sin levantar cabeza. La situación de los alojamientos turísticos más utilizados en Asturias, los hoteles, genera una doble pregunta: ¿Qué les pasa en 2025? y ¿Tocaron su techo con los récord de los dos años anteriores?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 59 años Rodrigo Martínez, de la saga de Rodrigo Peluqueros
  2. 2 El detenido por la muerte de Noelia González se declara «no culpable» e ingresa en prisión
  3. 3 Un hombre detenido por robar en una heladería del centro de Gijón
  4. 4 Identificado el conductor que se fugó en junio tras un accidente con heridos en La Camocha, en Gijón
  5. 5 La Guardia Civil recupera más de cuatro toneladas de cobre y detiene a tres personas por delito de hurto
  6. 6 ¿Intercambiarías tu casa por vacaciones? «Con la mente abierta puedes ir a sitios que ni te esperas»
  7. 7 Pitufa Ferroviaria dará la bienvenida en El Berrón: «Es un guiño a nuestro origen»
  8. 8 Bertín Osborne pidió a Gabriela Guillén hacer la exclusiva de más de 65.000 euros con su hijo
  9. 9 Incendios forestales en Asturias: Pedro Sánchez visitará Degaña este viernes
  10. 10 Adiós a Ramón Pichel: «Se va un marido excepcional, un padre ejemplar y un abuelo maravilloso»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ¿Qué les pasa a los hoteles de Asturias en 2025?

¿Qué les pasa a los hoteles de Asturias en 2025?