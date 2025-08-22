¿Qué les pasa a los hoteles de Asturias en 2025?

Ganaron 305 clientes, pero perdieron 1.791 estancias. Cobraron cada día 99,47 euros, un 9,54% más, pero acumulan 111.549 pernoctaciones perdidas desde ... enero. Ingresaron por plaza una media diaria de 71,56 euros, un 15,99% más, pero han dejado de recibir a 23.022 clientes desde enero. La ocupación media en fines de semana superó el 74%, pero siguen sin levantar cabeza. La situación de los alojamientos turísticos más utilizados en Asturias, los hoteles, genera una doble pregunta: ¿Qué les pasa en 2025? y ¿Tocaron su techo con los récord de los dos años anteriores?

Pese al evidente lleno que se ve en la región, con calles abarrotadas, citas musicales en las que no cabe un alfiler y reservas hosteleras que se multiplican, las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) no dejan lugar a las dudas. Pese a que ganaron 305 clientes respecto a 2024, el pasado mes de julio los hoteles asturianos no superaron la cifra lograda en 2023, es decir, 256.240 clientes.

Además, ese pírrico crecimiento no tuvo eco en los libros de reservas, puesto que las estancias fueron a menos. En solo un mes, y en el primero de los dos únicos meses de temporada alta que tiene Asturias, los hoteles asturianos restaron 1.791 pernoctaciones sobre las vendidas en 2024. Tanto que el pasado ha sido el peor mes de julio de la hotelería asturiana desde 2022.

Al sumar los 255.898 turistas y las 553.349 pernoctaciones de la hotelería asturiana en julio a las del resto del año, los números siguen en rojo. En siete meses han alcanzado 1.073.950 clientes y han vendido 2.038.726 estancias. En ambos conceptos la comparativa con el año pasado sale a deber. Entre enero y julio han restado 23.022 clientes y 111.549 pernoctaciones.

Un 16% más de ingreso medio diario

Si en las columnas de clientes y pernoctaciones los números siguen en rojo, no ocurre lo mismo con los principales vectores que miden la rentabilidad, tras el de estancias, han mejorado sensiblemente en julio.

Así, el ingreso medio diario por plaza subió un 16%. Ingresaron los hoteles asturianos una media de 71,56 euros, cifra que se queda por debajo de la media nacional, que llegó a 112 euros, pero mejora la de comunidades de mayor tamaño, como Galicia, que se quedó en 52 euros. Dentro de la marca turística en la que Asturias se promociona junto al resto del norte, la España Verde, los hoteles cántabros ingresaron 85 euros de media diaria y los vascos superaron la media nacional al superar los 121 euros.

Un aumento que llega de un incremento de los precios. El oficial creció un 7,34% hasta llegar a 142,23 euros, pero el real, el cobrado de media diaria por los hoteles del Principado, se quedó en 99,47 euros. Un 9,54% más que el año pasado. Un precio muy por debajo de la media nacional, 146,49 euros y el más bajo de la España Verde tras Galicia, que cobró de media diaria 85,42 euros. Cantabria cobró 119,31 y el País Vasco, 149 euros.

En cuanto a la ocupación, otro de los elementos que apuntalan la rentabilidad, siempre que supere el 50%, el INE demuestra que la hotelería asturiana rebasó ese mínimo necesarios. En los fines de semana, la ocupación superó el 74%, muy cerca de la media nacional, que se quedó en 75,23% y con escasa diferencia entre la lograda por Cantabria, 77,46% y País Vasco, 77,72%. La hotelería gallega volvió a ser el farolillo rojo de la España Verde: 64%.

En cuanto los puntos turísticos, las dos principales ciudades de la región, Gijón y Oviedo, tuvieron desigual fortuna en julio. Según los datos del INE, Gijón mejoró sus cifras respecto al año pasado. De los 44.002 turistas con los que cerró julio de 2024, pasó a 46.112 este año. Aumento también en las estancias: pasó de 99.501 a 104.179.

Por su parte, Oviedo tuvo un julio en negativos. Si el año pasado la hotelería de la capital alojó a 55.117 personas, en esta ocasión alojó a 47.159. Y también restó pernoctaciones. Pasó de 115.868 el año pasado a 104.890.

La menor oferta desde la pandemia

La radiografía que permite hacer el INE de los resultados hoteleros arroja algunas explicaciones al hecho de que suba la ocupación cuando se venden menos estancias. La principal es que Asturias tuvo la oferta de plazas más baja desde la pandemia. El último año antes de que la covid lo paralizara todo, 2019, en Asturias había 702 hoteles abiertos en julio con un total de 29.319 plazas. El mes pasado, solo estaban abiertos 627 que ofrecieron 27.841 plazas.

Una caída que también ha tenido consecuencias en el empleo. En 2019, en la hotelería asturiana trabajaban 3.650 personas. El mes pasado, 3.641. Unos descenso que parecen responder a las dos cuestiones iniciales. ¿Qué le pasa a la hotelería asturiana en 2025?, pero no a la segunda: ¿Su techo se quedó en los resultados del año pasado?