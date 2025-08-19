El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Decenas de personas consumen en las terrazas hosteleras de la plaza del Marqués, el pasado fin de semana. JESÚS MANUEL PARDO

El gasto diario de los clientes de hotel duplica al de los alojados en pisos turísticos de Gijón

El 40% del presupuesto se va en restauración y el 20%, en compras. De media, cada viajero se deja 77,2 euros al día

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Martes, 19 de agosto 2025, 07:35

El 40% de los visitantes que pernoctaron en Gijón el año pasado lo hicieron en establecimientos turísticos colectivos, lo que incluye tanto alojamientos ... hoteleros como extrahoteleros, mientras que el 60% restante recurrió para su estancia a un alojamiento privado. Bajo esa denominación se engloban tanto segundas residencias o viviendas de familiares o amigos como viviendas de uso turístico (VUT) y viviendas vacaciones (VV) (estas últimas registraron una ocupación del 8% en 2024).

