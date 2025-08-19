El gasto diario de los clientes de hotel duplica al de los alojados en pisos turísticos de Gijón

El 40% de los visitantes que pernoctaron en Gijón el año pasado lo hicieron en establecimientos turísticos colectivos, lo que incluye tanto alojamientos ... hoteleros como extrahoteleros, mientras que el 60% restante recurrió para su estancia a un alojamiento privado. Bajo esa denominación se engloban tanto segundas residencias o viviendas de familiares o amigos como viviendas de uso turístico (VUT) y viviendas vacaciones (VV) (estas últimas registraron una ocupación del 8% en 2024).

Quienes optan por la primera categoría, la de establecimientos turísticos colectivos, suelen hacerlo en estancias más cortas (no llega a 2,5 noches en los meses de julio y agosto) que los que pernoctan en alojamientos privados. Pero hay más diferencias. La principal, relativa al impacto económico de unos y otros. Así, mientras los primeros realizan un gasto medio diario de 117 euros, los segundos ni siquiera llegan a los 60 euros diarios de gasto: 59,59 euros. Es poco más o menos lo que gastan en un día aquellas personas que visitan Gijón pero no pernoctan en la ciudad (50 ,7 euros), según queda recogido en el informe 'El turismo en Gijón 2024' elaborado por InvesMark para Visita Gijón.

También en toda España

Estos datos coinciden con los que recoge la asociación Exceltur en su último informe sobre Perspectivas Turísticas para 2025 a nivel nacional, donde concluye que «el predominio en el crecimiento de la afluencia extranjera de los turistas alojados en VUT, con un menor gasto diario (161 euros en el acumulado hasta mayo de 2025 frente a los 267 euros de los turistas que se alojan en hoteles), explica la ralentización del aumento del gasto total y del gasto medio diario en destino (+1,9%) en el periodo marzo-mayo de 2025».

En Gijón, el gasto medio diario de los visitantes fue el año pasado de 77,20 euros, casi siete euros más que en 2023. De esa cantidad, el 40% se dirige al sector de la restauración (restaurantes, bares y cafeterías) mientras que el segundo concepto en el que más se gasta es en las compras (incluyendo las de alimentación), que suponen el 20% del gasto total.

La edad media del viajero que elige Gijón para disfrutar de sus vacaciones es de 46 años y la mitad lo hace en pareja

En cuanto al perfil de los visitantes que optan por Gijón para disfrutar de sus vacaciones y tiempo de ocio, destaca que su edad media sea de 46 años o que el 90% tenga entre 25 y 64 años. Y que prácticamente la mitad lo haga en pareja. Otro 25% lo hace con más miembros de la familia y solo el 10% con amigos o compañeros.

Lugar de origen

Un hecho que va confirmándose conforme pasan los años es la progresiva internacionalización de Gijón como destino turístico. El año pasado, su porcentaje aumentó hasta el 16%, siendo Francia, Reino Unido y Alemania los tres principales países de origen. No obstante, sigue siendo el turismo nacional el que mayor peso tiene en la ciudad. Y, dentro de este, el procedente de Madrid (el 20%), Castilla y León (16%) y Galicia (12%), seguidos de País Vasco, Andalucía y Cataluña. De otras partes de Asturias llegaron el 8,6% de los 1.819.658 visitantes del año pasado.