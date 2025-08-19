162 euros, la tarifa media en los hoteles de cuatro estrellas de Gijón en temporada alta

La tarifa media diaria, el indicador de los ingresos de los alojamientos hoteleros por habitación ocupada (excluyendo otros servicios, como el desayuno o las comidas, ... sin incluir tampoco el IVA), aumentó el año pasado más de un 9% y alcanzó en Gijón los 80 euros. Son tres euros más que la tarifa media diaria de toda Asturias.

Tan solo en el periodo comprendido entre los meses de octubre y febrero los precios medios de Gijón se sitúan por debajo de los de la media regional. Cuando se disparan es en los meses de verano.

Distinguiendo por temporadas, en la baja el precio medio por habituación ocupada en los establecimientos hoteleros de la ciudad se situó el año pasado en 64 euros y en la alta, en casi 122 euros. Y atendiendo únicamente a los datos de los hoteles de la máxima categoría en la ciudad, los de cuatro estrellas, esos precios fueron de 76 euros en temporada baja, y de 162 euros (de media e IVA a parte) en temporada alta.

Gijón cuenta con un total de 49 hoteles; 16 de cuatro estrellas, 17 de tres, doce de dos y cuatro de una estrella que, en conjunto, suman 4.316 plazas. El 24% pertenece a una cadena hotelera mientras que casi el 60% son establecimientos independientes.

Casi la mitad de estos negocios tienen más de veinte años de antigüedad y, para modernizarlos y actualizarlos, el 55% llevó a cabo reformas en sus habitaciones. El porcentaje aumenta hasta el 78% si se contemplan operaciones de mantenimiento o renovación de las instalaciones, en conjunto. «De cara a 2025, la proporción de establecimientos que tienen previsto realizar este tipo de actuaciones crecerá hasta el 87%», concluye el informe de Visita Gijón.