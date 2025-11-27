El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Gimena Llamedo, en el centro, durante su comparecencia de este jueves en la Junta General del Principado. E. C.

Asturias eleva su presión a las viviendas turísticas ilegales: 646 expedientes abiertos y 89 anuncios retirados

El Principado cuadruplica las inspecciones turísticas y multiplica por diez el control sobre los pisos vacacionales desde 2023

D. Espina

Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:19

Asturias avanza en su guerra a los pisos turísticos ilegales. Según informó este jueves la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, en apenas dos años ... se «ha multiplicado por cuatro» el número de inspecciones «y por diez las actuaciones específicas» sobre viviendas de uso turístico (VUT), que, como ella misma reconoció, «son uno de los ámbitos que mayor preocupación genera en términos de convivencia y ordenación del territorio».

