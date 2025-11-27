Asturias eleva su presión a las viviendas turísticas ilegales: 646 expedientes abiertos y 89 anuncios retirados

Asturias avanza en su guerra a los pisos turísticos ilegales. Según informó este jueves la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, en apenas dos años ... se «ha multiplicado por cuatro» el número de inspecciones «y por diez las actuaciones específicas» sobre viviendas de uso turístico (VUT), que, como ella misma reconoció, «son uno de los ámbitos que mayor preocupación genera en términos de convivencia y ordenación del territorio».

Llamedo así lo afirmó durante su comparecencia en la Junta General, donde también explicó que este avance responde al refuerzo del Servicio de Inspección y Disciplina Turística, al incremento de actuaciones de oficio y a la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas. «El objetivo es blindar la calidad de Asturias como destino y garantizar que el crecimiento turístico sea compatible con la vida en los concejos y en los barrios», aseguró.

Los datos reflejan ese aumento de la presión contra la actividad turística ilegal. Así, las inspecciones han pasado de 1.230 en 2023 a 3.366 en 2024, hasta alcanzar las 4.957 en lo que va de año. El incremento es especialmente significativo en las viviendas de uso turístico, que han pasado de 248 inspecciones en 2023 a 1.825 en 2024 y a 2.622 en este ejercicio. También se registró un aumento en los expedientes sancionadores: de 552 en 2023 a 646 este año, con un crecimiento notable en los relacionados con las VUT y viviendas vacacionales (de 62 expedientes en 2023 a 253 en 2025).

Publicidad en plataformas

Como recordó Llamedo, por primera vez, el Principado ha actuado frente a la publicidad ilegal de alojamientos en plataformas digitales. En lo que va de año, se ha solicitado la retirada de 151 anuncios irregulares en las principales plataformas comercializadoras, como son Airbnb y Booking, de los que 89 ya han sido eliminados.

Buena parte de este avance en la lucha contra la actividad ilegal en el sector de alojamientos turísticos se deb al refuerzo de medios humanos y tecnológicos. Entre 2024 y 2025, el Ejecutivo autonómico ha creado tres nuevos puestos de inspección y disciplina, ha sumado otro puesto administrativo y ha reorganizado servicios para adscribir a once profesionales más del área de ordenación. En estos momentos, son 16 las personas destinadas al control y disciplina turística.

Además, la Dirección General de Estrategia Digital ha desarrollado una herramienta que permite rastrear anuncios online, identificar alojamientos no inscritos en el registro y planificar inspecciones con mayor precisión, lo que ha facilitado actuar con rapidez ante la actividad clandestina y fortalecer el control de la publicidad en plataformas digitales.

Durante su comparecencia, Llamedo también informó sobre el estado del decreto por el que se modificará el Decreto 48/2016, que regula las viviendas vacacionales y las viviendas de uso turístico. El trámite de información pública ha permitido mejorar el texto y constatar que la mayoría de alegaciones se concentran en unos pocos artículos, lo que confirma que se trata de un debate muy focalizado y que la norma es sólida y equilibrada en su conjunto. Todas las aportaciones han sido analizadas individualmente y serán tratadas por el Consejo Asesor de Turismo, órgano en el que se consensuará el texto definitivo en la reunión prevista para el 10 de diciembre.