Gimena Llamedo, vicepresidenta del Principado y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo. Juan Carlos Román

Asturias multó a casi 300 pisos turísticos desde 2023

El Principado ha intensificado la labor inspectora en las empresas del sector, con más de 2.100 expedientes abiertos de enero a julio

Chelo Tuya

Gijón

Lunes, 25 de agosto 2025, 06:26

Son 270 las viviendas de uso turístico (VUTs) que han sido sancionadas por el Principado desde 2023. En aquel ejercicio, fueron 62 los pisos ... multados por algún tipo de incumplimiento. El año pasado, la cifra creció casi un 90%, hasta llegar a las 117. En lo que va de año, en datos cerrados de enero a julio, son ya 91 los pisos turísticos multados. En el conjunto de las empresas turísticas asturianas, son 477 los expedientes incoados en siete meses.

