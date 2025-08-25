Asturias multó a casi 300 pisos turísticos desde 2023

Son 270 las viviendas de uso turístico (VUTs) que han sido sancionadas por el Principado desde 2023. En aquel ejercicio, fueron 62 los pisos ... multados por algún tipo de incumplimiento. El año pasado, la cifra creció casi un 90%, hasta llegar a las 117. En lo que va de año, en datos cerrados de enero a julio, son ya 91 los pisos turísticos multados. En el conjunto de las empresas turísticas asturianas, son 477 los expedientes incoados en siete meses.

Así lo aseguró la vicepresidenta del Principado, a la vez que consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo. Gimena Llamedo aseguró que «las inspecciones a VUT han pasado de 248 en 2023 a 1.825 en 2024 y a 2.166 en los siete primeros meses de 2025, lo que supondría un aumento del 1.500% respecto a hace dos años de prolongarse esta evolución hasta final de 2025».

Entiende ella que «se ha redoblado la vigilancia sobre las viviendas de uso turístico (VUT) y las empresas del sector en esta legislatura con el objetivo de garantizar la legalidad, la convivencia y un modelo de turismo sostenible y de calidad». Y utiliza las cifras para sustentar las palabras: las inspecciones a empresas han pasado de 1.230 en 2023 a 3.366 en 2024 y alcanzan, en los primeros siete meses de este año, las 4.025. «De mantenerse esta tendencia al alza, el ejercicio actual se cerraría con un aumento que multiplicaría por seis las realizadas hace dos años».

La vicepresidenta ha destacado que «Asturias actúa con determinación para proteger la convivencia y el derecho a la vivienda, enfrentándose con mano firme a estos alojamientos turísticos ilegales. Queremos un modelo que genere empleo y calidad, y respete nuestro entorno».

Además, recordó que tras la modificación de la Ley de Turismo aprobada en noviembre de 2024, se han retirado 118 anuncios irregulares en plataformas como Airbnb y Booking por incumplir la obligación de incluir el número de inscripción en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas (REAT).

El refuerzo de la inspección, con más personal y nuevas herramientas tecnológicas, ha permitido identificar y detener con mayor eficacia las irregularidades. «Hemos salvaguardado nuestra costa y nuestra riqueza ambiental, y ahora frenamos a los especuladores con normas claras. Nuestro objetivo es un turismo sostenible y de calidad sin fisuras», aseveró Llamedo.

Decreto polémico

De forma paralela, el Principado avanza en la fase de información pública del decreto que regulará las VUT, «con el fin de disponer de un marco normativo equilibrado que garantice la convivencia ciudadana, el derecho a la vivienda y un turismo responsable».

Un decreto que está en fase de información pública y que ya ha sido contestado por los afectados. Desde Casocia, la asociación que aglutina a dueños de VUTs y de casas especializadas en alquiler de corta estancia, se aseguró que «el Principado fuerza el cierre de los pisos turísticos» con un decreto en el que encuentran «desigualdades» respecto al resto de la oferta de alejamiento.

Otros propietarios, también contrarios al decreto, estudian legalmente que la apertura de locales de hostelería en los bajos de los edificios de viviendas «pueda ser vetada por las comunidades«, ya que el cambio de norma obliga ahora, para abrir una VUT, a contar con el respaldo de tres quintas partes de los propietarios.