El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Emilio Suárez Trashorras. Efe

La Audiencia Nacional deniega el tercer grado a Trashorras, condenado por los atentados del 11-M

El exminero, que cumple una pena de 34.715 años de cárcel, alegaba trastorno mental grave y buen comportamiento

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Miércoles, 15 de octubre 2025, 06:32

La Audiencia Nacional deniega el tercer grado a Emilio Súarez Trashorras, condenado a 34.715 años de cárcel por los atentados del 11-M. ... El exminero avilesino, interno en la actualidad en el centro penitenciario de Segovia, interpuso un recurso la Sala de lo Penal solicitando la salida de prisión en régimen de semilibertad, alegando un trastorno mental grave y por la buena evolución en el tratamiento que sigue en la cárcel, donde ingresó hace 21 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Si te veo con otro no respondo. De Villabona se sale, pero del cementerio no»
  2. 2

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  3. 3 Fallece un hombre al precipitarse desde una ventana en Gijón
  4. 4 Vecinos de El Entrego intentan expulsar a unos okupas
  5. 5 Nuevo restaurante en Gijón: el Club de Golf de Castiello by Galán, abrirá en noviembre
  6. 6 Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo, hace balance: asume el despido de Paunovic y dice que la marcha de Carrión a Las Palmas «fue un error»
  7. 7

    Solo un 2,8% de los clientes con acciones del Sabadell acuden a la opa de BBVA
  8. 8 El musical Mamma Mia! llega a Gijón con catorce funciones
  9. 9 Hallan grave a un hombre de 55 años con signos de violencia entre los escombros en Marbella
  10. 10 En busca y captura un miembro de la banda de asaltantes de gasolineras de Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Audiencia Nacional deniega el tercer grado a Trashorras, condenado por los atentados del 11-M

La Audiencia Nacional deniega el tercer grado a Trashorras, condenado por los atentados del 11-M