Importantes retenciones en la autopista 'Y' por un accidente
El siniestro, un choque por alcance, solo ha causado daños materiales
M. B.
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 09:43
Un accidente a primera hora de esta mañana en la A-8 en sentido Galicia ha provocado importantes retenciones de hasta cinco kilómetros a la altura del nudo de Serín.
El siniestro, una colisión por alcance entre tres vehículos, solo ha causado daños materiales y pasadas las 9 de esta mañana volvía la normalidad a la circulación.
