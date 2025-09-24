Importantes retenciones en la autopista 'Y' por un accidente El siniestro, un choque por alcance, solo ha causado daños materiales

Atasco en la autopista 'Y' esta mañana.

M. B. Miércoles, 24 de septiembre 2025, 09:43

Un accidente a primera hora de esta mañana en la A-8 en sentido Galicia ha provocado importantes retenciones de hasta cinco kilómetros a la altura del nudo de Serín.

El siniestro, una colisión por alcance entre tres vehículos, solo ha causado daños materiales y pasadas las 9 de esta mañana volvía la normalidad a la circulación.