Atasto en la autopista 'Y' esta mañana.

Importantes retenciones en la autopista 'Y' por un accidente

El siniestro, un choque por alcance, solo ha causado daños materiales

M. B.

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 09:43

Un accidente a primera hora de esta mañana en la A-8 en sentido Galicia ha provocado importantes retenciones de hasta cinco kilómetros a la altura del nudo de Serín.

El siniestro, una colisión por alcance entre tres vehículos, solo ha causado daños materiales y pasadas las 9 de esta mañana volvía la normalidad a la circulación.

