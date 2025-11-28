El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Bultos que recuerdan a bebés muertos en el IES Mata Jove, durante la lectura de los nombres de los niños fallecidos. Jesús Manuel Pardo.

Ayloul no celebró su primer cumpleaños y Malik no pudo dar sus primeros pasos

Institutos de toda Asturias leen los nombres de los 18.000 niños asesinados en Palestina

Olga Esteban

Olga Esteban

Gijón

Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:53

Moatasem Kanaan Farid Al-Jamal, Mohammed Eyad Maher Abu-Leila, Tahani Ezz Al-Din Ahmed Zourob, Ayloul Omar Kamel Abu-Rahmeh, Hanan Mohammed Abd Al-Hakim Asfour. Ninguno ha podido celebrar su primer cumpleaños. Son cinco de los 18.000 niños y niñas que han sido asesinados en Palestina y, para que nadie los olvide, otros niños, los asturianos, han recordado hoy sus nombres.

Malik, Najaa y Ata Mohiuddin no pudieron dar sus primeros pasos. Murieron antes. Abdullah, Ghazal y Ayha no tuvieron oportunidad de decir sus primeras palabras. A otros muchos no les dio tiempo a jugar, a llegar a Primaria, a vivir las emociones de la adolescencia...

Algunos de sus nombres se escucharon ya en octubre en el Niemeyer, en una iniciativa de Amnistía Internacional y Asturies con Palestina. Aquel día se leyeron 2.200 nombres. Pero eran 18.000 y había que recordarlos a todos. Por eso, la iniciativa se amplió a otros colectivos, a la Universidad de Oviedo (hizo la lectura el miércoles) y a los institutos de Secundaria. El objetivo: evitar el olvido y la impunidad.

Por eso, muchos centros de Asturias han dedicado hoy unos minutos a esto. El IES Cuenca del Nalón, el Cangas del Narcea, el Afonso II de Oviedo, el Cristo del Socorro, el Mata Jove de Gijón... Centenares de alumnos se han sumado a unos actos que han pretendido ser solemnes. Mucho silencio, muchas banderas. Y muchos nombres. Cien en cada centro. Para llegar a los 18.000. O más.

Los organizadores habían propuesto a los institutos aprovechar el momento para hacer una reflexión sobre el mundo que estamos construyendo. Para ello se ha procedido a la lectura de diferentes manifiestos. «Los nombres de estas víctimas representan no solo vidas truncadas, sino un clamor por la justicia. Por eso, hoy hacemos un llamamiento a la acción desde nuestras aulas. No podemos aceptar la impunidad ni la indiferencia. Debemos levantar nuestra voz para que sus nombres sean escuchados y su memoria sea honrada», se ha escuchado en el Mata Jove, donde han recordado también al medio millón de estudiantes que llevan dos años sin poder continuar con su educación.

