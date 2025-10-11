Avilés llora por los 18.000 niños asesinados en Gaza

Ruth Arias Avilés Sábado, 11 de octubre 2025, 18:55 Comenta Compartir

El nombre de Noura Walid Abdusalam Shaheen fue el primero. No había cumplido el año de edad y se convirtió en una de las víctimas de los bombardeos israelíes sobre la franja de Gaza. Después de ella sonaron los nombres de muchos más: Amr Alaa Bahgat Sikkik, que a sus cinco años no pudo empezar primaria, o Ahmed Mohahmmed Hamdi Deeb, que apenas tenía siete. Y así hasta 18.500. Son los que están registrados, pero «sabemos que son muchos más». Los nombres de los menores «asesinados» en Gaza son los proporcionados por el Ministerio de Salud gazatí ya en julio de 2025, y sirvieron como ejemplo y como reivindicación en una impresionante perfomance protagonizada por más de sesenta asociaciones defensoras de los Derechos Humanos.

Los primeros nombres los leyó Lina Demasi, una joven asturpalestina de 23 años que no pudo contener la emoción. La acompañaba parte de su familia, aunque la mayoría están en Gaza y muchos de ellos han muerto en el conflicto. «Habíamos estado allí un mes antes de los atentados, y entonces la vida era más o menos normal dentro de la situación de bloqueo que existía, pero ahora hemos perdido a cuarenta familiares», relata la joven.

Se representó un cortejo fúnebre que recorrió el camino desde la plaza de España hasta el centro Niemeyer en silencio y con una gran solemnidad. Los participantes, ataviados con un pañuelo palestino, portaban en sus brazos una mortaja de pequeño tamaño, en recuerdo de todos esos niños muertos en el conflicto. En total, 180 mortajas, una por cada cien menores identificados.

El bombo de la charanga El Ventolín abandonó su habitual ritmo festivo para marcar el ritmo solemne con el que la comitiva comenzó a marchar por la calle de La Ferrería hasta Jovellanos y la plaza de Santiago López. En un silencio solo interrumpido por los ladridos de algún perro siguieron por la 'grapa' y el puente de SanSebastián hasta el Niemeyer, donde esperaba un cementerio simbólico para los pequeños.

Allí los participantes fueron depositando las mortajas, una a una, sobre unos grandes crespones negros colocados sobre el suelo entre banderas palestinas. Y se inició la lectura de los nombres, que prosiguió durante todo el día. «La gente de Palestina merece justicia, y esa no la vamos a conseguir ahora, pero sí pedimos que termine el genocidio», señaló Sixto Armán, uno de los organizadores del evento.

A lo largo del día se fueron colocando 180 claveles rojos sobre las mortajas, y velas al anochecer, para recordar no solo a los niños muertos, sino a las más de 65.000 personas que han perdido la vida desde que se inciara el conflicto en octubre de 2023. «Constan alrededor de 165.000 personas heridas, hay más de 17.000 menores que han peridido a uno o dos progenitores, 20.000 niños desnutridos...». denunció Diana García, de Amnistía Internacional. Porque ayer se dieron muchas cifras pero, sobre todo, nombres propios de víctimas inocentes. «Esos niños ersn sueños, juegos... no eran terroristas».

