249 efectivos velarán hoy por la seguridad del Xiringüelu praviano
Se prevé que acudan al prau Salcéu alrededor de 40.000 romeros para celebrar la fiesta más popular del concejo
R. D.
PRAVIA.
Domingo, 10 de agosto 2025, 02:00
Dos centenares y medio de efectivos velarán por la seguridad de los asisten a la fiesta del Xiringüelu que se celebra hoy en Pravia. ... en un amplio dispositivo en el que participarán Guardia Civil de Pravia, Luarca, Oviedo y Avilés, además de equipos especializados del cuerpo como el Seprona, el grupo de desactivación de explosivos, el helicóptero de La Morgal, el servicio de telecomunciaciones de Madrid o los equipos Pegaso de Asturias, Teruel y el central de Madrid.
Como viene siendo habitual, se instalarán por la Guardia Civil previo al inicio de la fiesta de varios sistemas de transmisión de imágenes tomadas en el recinto para poder detectar cualquier incidencia con rapidez. Estas imágenes son transmitidas a un servidor de la Guardia Civil que permite su visionado en el puesto de mando establecido en Pravia.
Además, se contará con una docena de drones para reforzar la vigilancia en las zonas de interés, así como tres sistemas de detección e inhibición que permiten interceptar y neutralizar cualquier dispositivo aéreo no autorizado.
También se desplegarán efectivos de la Guardia Civil especializados en delitos contra la mujer para tratar de prevenir agresiones sexuales.
Se establecerán además controles en los diferentes puntos de acceso a la localidad de Pravia, así como en determinados puntos sensibles, tanto en materia de tráfico como de seguridad ciudadana. Se trata de evitar la circulación de vehículos cuyo conductor se encuentre bajo influencia de bebidas alcohólicas o drogas tóxicas y, además, incautar armas prohibidas y drogas tóxicas.
Se ha diseñado un itinerario que estará señalizado para facilitar el tránsito de aquellas personas que se acerquen al prau Salcéu con vehículos particulares a recoger a familiares y amigos para intentar que el tráfico sea más seguro y fluido desde las nueve de la mañana hasta las doce de la noche, con la avenida Peñaullán como zona de descarga y recogida.
