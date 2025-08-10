El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Controles de armas y drogas en el Xiringüelu. J. M. PARDO

249 efectivos velarán hoy por la seguridad del Xiringüelu praviano

Se prevé que acudan al prau Salcéu alrededor de 40.000 romeros para celebrar la fiesta más popular del concejo

R. D.

PRAVIA.

Domingo, 10 de agosto 2025, 02:00

Dos centenares y medio de efectivos velarán por la seguridad de los asisten a la fiesta del Xiringüelu que se celebra hoy en Pravia. ... en un amplio dispositivo en el que participarán Guardia Civil de Pravia, Luarca, Oviedo y Avilés, además de equipos especializados del cuerpo como el Seprona, el grupo de desactivación de explosivos, el helicóptero de La Morgal, el servicio de telecomunciaciones de Madrid o los equipos Pegaso de Asturias, Teruel y el central de Madrid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres heridos graves en un accidente en la Autovía Minera
  2. 2

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  3. 3 El mercado pone en su sitio al Real Oviedo
  4. 4 Una mujer de 57 años resulta herida al ser golpeada por un autobús municipal que daba un giro en El Natahoyo, en Gijón
  5. 5 De Oviedo a Gijón: Chenoa pasa las vacaciones en Asturias
  6. 6

    «Todos los que entran en España violentando las fronteras y delinquen deben ser devueltos»
  7. 7 Fallece a los 68 años Isaac del Rivero, prolífico dibujante de cómic gijonés y profesor jubilado del IES Piles
  8. 8 Mina Longo da el pistoletazo de salida a una masiva Semana Grande: «Gijón está en un nivel superior pero no vamos a tener sitio para tantos»
  9. 9 Herido el conductor de un patinete tras estrellarse en el centro de Gijón contra vehículos detenidos en un semáforo
  10. 10 Alarma por medusas en Asturias: vuelven a ondear las banderas rojas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio 249 efectivos velarán hoy por la seguridad del Xiringüelu praviano

249 efectivos velarán hoy por la seguridad del Xiringüelu praviano