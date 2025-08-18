El abogado Jacinto Insunza será el pregonero de las fiestas del Cristo de Pravia

Por fin se ha desvelado uno de los secretos mejor guardados de cara a las fiestas del Cristo de Pravia y es el nombre de ... la persona que tendrá el honor de leer el pregón que de inicio de esta cita imprescindible en el calendario estival del concejo praviano. El elegido este año es el abogado Jacinto Insunza Dahlander, praviano de nacimiento y residente en Madrid desde hace un tiempo.

Será el encargado de llevar a cabo este discurso inicial en el salón de plenos del consistorio en una cita que tendrá lugar el próximo 5 de septiembre a las 20 horas.

En la presentación del pregonero desde el equipo de gobierno praviano quisieron destacar de Jacinto Insunza que «más allá de su meritoria trayectoria profesional, hablamos de una persona que pregona su amor a Pravia allá por donde va, especialmente en Madrid, donde cada vez que tiene oportunidad destaca las bondades de nuestro municipio». Insunza es, según puso en valor el propio alcalde, «un enamorado de Pravia y un embajador ejemplar de nuestro municipio en la capital de España».

Cabe señalar que en el año 2023 Jacinto Insunza fue nombrado Asturiano Predilecto por el Centro Asturiano de Madrid, ocasión en la que una vez más aprovechó para presumir de su querida Pravia. Ahora, dos años después de este nombramiento, será reconocido por sus vecinos en su Pravia del alma dando inicio con sus palabras a las Fiestas del Santísimo Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora del Valle.

En la presentación el propio Jacinto Insunza quiso agradecer al gobierno local haberle permitido ser el pregonero y destacó su recuerdo de las Fiestas del Cristo de los años 60 y 70, y por tanto a sus padres Fina y Jacinto, a sus hermanos Dolores, Nacho, Gema y Rocío en un Pravia en el que «se vivía la lucha del Praviano por subir a segunda división y un Club Los Cuervos que lo ganaban todo», anticipó el pregonero, dejando algunas pinceladas de los temas que tratará en su discurso el 5 de septiembre.

El programa de las fiestas, así como el cartel de las mismas, se dará a conocer el próximo sábado, día 23 a las 12 horas en el m recinto ferial del Festival de la Huerta que se celebra en Pravia este fin de semana.