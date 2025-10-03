El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Aroa Gutiérrez y Rosa Méndez junto a las organizadoras. L. L. P.

La Arena, meca del arte asturiano contra el genocidio en Palestina

Lucía López Pérez

Lucía López Pérez

La Arena

Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00

Alzar la voz contra el genocidio en Gaza es un acto tan necesario como diverso. La Plataforma Solidaria Asturies con Palestina ha optado por aunar esa voz en San Juan de La Arena con una muestra de varias obras que aglutina fotografía, pintura, escultura y hasta bordado con el fin de mostrar la masacre israelí en Palestina y, a la vez, lanzar un mensaje de esperanza.

La exposición, que puede verse desde hoy en la Casa de Cultura, recoge obras de una treintena de artistas asturianos que ponen sus ojos en un conflicto que comenzó hace más de 70 años.

La primera parte busca representar la realidad más cruda de lo que pasa en la franja de Gaza y a través de esculturas, pinturas y fotografía se muestra la hambruna, la guerra y la masacre.

La segunda parte se centra en la esperanza con esculturas y poemas que buscan mostrar la cultura palestina. Finalmente, en la tercera parte se encuentran cuadros de artistas que han donado sus obras.

«Esto está abierto para artistas y queremos que sea una forma de movilizar a la sociedad civil para que vea y entienda la realidad de Palestina», señalan las organizadoras. La exposición podrá verse hasta el 10 de octubre y desde el Ayuntamiento se muestran abiertos a llevar a cabo cualquier actividad relacionada.

