Candamo pone en marcha su Plan de Sostenibilidad Turística El Ayuntamiento acaba de licitar los proyectos para las mejoras del área de La Degollada y del sistema energético del Palacio Valdés Bazán

Lucía López Pérez Castrillón Jueves, 4 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Dos años después de la firma del convenio entre el Ayuntamiento y el Principado, Candamo echa a andar su Plan de Sostenibilidad Turística con la licitación de tres proyectos, dos para el área de La Degollada y uno para el Palacio Valdés Bazán.

En la primera zona se proyectan dos actuaciones. Por un lado, la mejora de la zona con la creación de un aparcamiento que dé servicio a autocaravanas, un proyecto que tiene un presupuesto base de licitación de 160.252 euros y un plazo de ejecución de seis meses. En la zona se instalarán, además, mesas, bancos, papeleras y una caseta para contenedores.

Por otro lado, se llevarán a cabo mejoras en el área de recreativa como la limpieza y desbroce de caminos, la apertura de cuatro nuevos senderos que amplíen el recorrido actual, la reparación de captación de agua e instalación de depósito de agua para suministro del bar-tienda y servicios existentes y la mejora de la red eléctrica que garantizará el suministro al bar-tienda y a los aseos. Para este proyecto se establece una ejecución de tres meses y un presupuesto de 104.128 euros.

El área La Degollada contará con un aparcamiento que dará servicio tanto a coches como a autocaravanas

Respecto al Palacio Valdés Bazán se llevará a cabo una rehabilitación energética integral de la instalación. Por otro lado, el Ayuntamiento también ha adjudicado tres contratos menores que atienden a la construcción de una escollera y la reparación de un camino en Prahúa, el asfaltado de un camino en Murias y la instalación de quitamiedos en Sandiche.

