El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Al menos 15 muertos tras descarrilar el turístico funicular de La Gloria en Lisboa
La mejora de La Degollada, uno de los proyectos. LVA

Candamo pone en marcha su Plan de Sostenibilidad Turística

El Ayuntamiento acaba de licitar los proyectos para las mejoras del área de La Degollada y del sistema energético del Palacio Valdés Bazán

Lucía López Pérez

Lucía López Pérez

Castrillón

Jueves, 4 de septiembre 2025, 02:00

Dos años después de la firma del convenio entre el Ayuntamiento y el Principado, Candamo echa a andar su Plan de Sostenibilidad Turística con la licitación de tres proyectos, dos para el área de La Degollada y uno para el Palacio Valdés Bazán.

En la primera zona se proyectan dos actuaciones. Por un lado, la mejora de la zona con la creación de un aparcamiento que dé servicio a autocaravanas, un proyecto que tiene un presupuesto base de licitación de 160.252 euros y un plazo de ejecución de seis meses. En la zona se instalarán, además, mesas, bancos, papeleras y una caseta para contenedores.

Por otro lado, se llevarán a cabo mejoras en el área de recreativa como la limpieza y desbroce de caminos, la apertura de cuatro nuevos senderos que amplíen el recorrido actual, la reparación de captación de agua e instalación de depósito de agua para suministro del bar-tienda y servicios existentes y la mejora de la red eléctrica que garantizará el suministro al bar-tienda y a los aseos. Para este proyecto se establece una ejecución de tres meses y un presupuesto de 104.128 euros.

El área La Degollada contará con un aparcamiento que dará servicio tanto a coches como a autocaravanas

Respecto al Palacio Valdés Bazán se llevará a cabo una rehabilitación energética integral de la instalación. Por otro lado, el Ayuntamiento también ha adjudicado tres contratos menores que atienden a la construcción de una escollera y la reparación de un camino en Prahúa, el asfaltado de un camino en Murias y la instalación de quitamiedos en Sandiche.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  2. 2 La playa de San Lorenzo de Gijón, invadida por toneladas de ocle
  3. 3

    Un nuevo detenido de la banda de narcos a la que se le incautaron 304 kilos de coca en Gijón
  4. 4

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  5. 5

    El plan de Perlora cifra su capacidad máxima de alojamiento en 600 plazas
  6. 6

    Al menos 15 muertos tras descarrilar el turístico funicular de La Gloria en Lisboa
  7. 7 Dos heridos en un accidente entre una moto y un coche en Gijón
  8. 8 Vecinos de Llanes convocan una protesta por la participación de Israel en la Vuelta Ciclista a España
  9. 9 Arrestan a un anciano de 85 años por ofrecer dinero y drogas a menores a cambio de sexo
  10. 10 Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025: «¡Por fin lo logramos!»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Candamo pone en marcha su Plan de Sostenibilidad Turística

Candamo pone en marcha su Plan de Sostenibilidad Turística