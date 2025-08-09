Miguel Lartategui y Pablo García desatan la «ilusión» por el Xiringüelu con su pregón
Los periodistas y vecinos de Pravia forjaron su amistad en esta fiesta y así lo hicieron saber a los romeros en el discurso que abrió los actos
Castrillón
Sábado, 9 de agosto 2025, 02:00
La del Xiringüelu es una romería de tradiciones, pero también de amistad. Miguel López Lartategui y Pablo García Cuervo se encargaron ayer, desde el ... balcón de la Colegiata de Pravia, de ilustrarlo con un pregón lleno de recuerdos y de sentimiento que desató el aplauso y la emoción de toda la plaza.
«Es un indudable honor poder compartir este espacio con un amigo con mayúsculas como es Miguel. Soy un privilegiado por poder contar tu amistad prácticamente desde la cuna», comenzó diciendo Pablo, a lo que su compañero respondió que «nos conocemos desde antes de nacer y desde entonces puedo presumir de amigo allá por donde voy».
Con estas palabras quedaba sellado ese sentimiento que muchos romeros comparten, por el que esperan sus «371 días con sus 371 noches» y que demuestra que «el Xiringüelu ya no es solo de Pravia ni de Asturias. Ha traspasado el Negrón y, como el rey Pelayo hace 13 siglos, ha conquistado España».
Muestra de ello es la peña que comparten desde hace 27 años ambos pregoneros, El Busgosu, aunque su pasión viene desde la infancia, por lo que durante el discurso no pudo faltar un momento de recuerdo para los que ya no están. «Mi padre me hizo romero como a mi madre y al resto de mis hermanos. No era muy dado a la fiesta, pero el Xiringüelu era su momento. Bajó por última vez hace dos años y lo hizo con sus cuatro nietos al cuello», dijo Miguel, mientras que Pablo quiso «recordar a Juan y a todos los que no están con nosotros y decirles a todos aquellos que bajan por primera vez que disfruten de sus amigos pero también de sus familiares, porque llega un día en el que sucede algo inesperado y cuando te das cuenta, ya es tarde para valorar aquello a lo que no le dábamos la dimensión que realmente tenía».
Las referencias deportivas tampoco faltaron, pues ambos llevan en la sangre el deporte. Y aunque el debate entre si los colores del Oviedo primarán sobre los del Sporting no se resolvió, en lo que sí hallaron acuerdo fueron en los del Ventamar Pralux, el Praviano y el Villa, así como el de «unos piragüistas pravianos de cuyas hazañas en el Sella hablaremos el domingo en el prau», Los Cuervos, a los que desearon suerte en el Descenso del Sella.
Los pregoneros agradecieron además el trabajo de la cofradía «por continuar con un legado que nos lleva a la felicidad total este fin de semana» y recordaron a quienes iniciaron una fiesta en la que «hay un elemento clave, la ilusión».
Tras el pregón tuvo lugar el tradicional reparto del bollo y el pañuelo. No hay duda, El Xiringüelu está inaugurado. «¡Viva Pravia y viva el Xiringüelu!»
