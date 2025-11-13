Muros fomenta el reciclaje con el ‘Cubo de la segunda oportunidad’

L. L. P. MUROS DE NALÓN. Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Dar una segunda vida a juguetes o libros que ya no se usan. Ese es el objetivo del ‘Cubo de la segunda oportunidad’, instalado en la Casa de Cultura de Muros de Nalón. La dinámica es simple, los juguetes o libros que estén en buen estado podrán depositarse en el cubo en bolsas cerradas y bien atadas. El cubo permanecerá en la Casa de Cultura hasta finales de diciembre y lo recaudado por la venta de su contenido se destinará a una ONG de cooperación internacional.

Se trata, por tanto, de una iniciativa que promueve la economía circular, la solidaridad y la participación activa de la infancia y que trata de fomentar la importancia de reutilizar aquellos objetos que ya no se usan.

Desde el Ayuntamiento de Muros de Nalón animan a todo el mundo a participar y donar aquellos juguetes o libros que otros niños y niñas puedan aprovechar.