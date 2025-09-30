El parque eólico de La Mofosa avanza en su tramitación y pasa a evaluación ambiental

El parque eólico de La Mofosa que la empresa Varende Renovables proyecta construir en los montes de Las Regueras, Illas y Candamo continúa con ... su tramitación.

Después de que el pasado marzo el Ministerio diera autorización para iniciar la tramitación ambiental, el proyecto llega ahora al Principado para someter a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y de evaluación ambiental del parque eólico.

El proyecto contempla la instalación de 8 aerogeneradores de 175 metros de diámetro de rotor, 112 metros de torre y 175 metros de diámetro de palas. Así mismo, se proyecta una torre anemométrica de 99,5 metros y su correspondiente infraestructura de evacuación que se inicia con una línea subterránea de 30kV desde la que se verterá la energía mediante una línea subterránea de 132 kV y 8,98 km de longitud, a conectar con el nuevo Centro de Medida de Illas.

El presupuesto total de la ejecución sería de 66.700.149,34 euros y el plazo de construcción del parque se estima en 14 meses. Entre los criterios para la elección de los terrenos, el proyecto destaca la «no existencia de impedimentos medioambientales que expresamente prohiban la instalación de parques eólicos».

El proyecto fue presentado en junio de 2024 en la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental pero en agosto el promotor suspendió la tramitación para la preparación del documento en el que se solicitaba la aclaración de compatibilidad con el ordenamiento territorial para el aprovechamiento de energía eólica en Asturias. En diciembre se reanudó. El plazo para presentar alegaciones es de 30 días.