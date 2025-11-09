Pravia reúne a los escritores asturianos en unas jornadas literarias
R. D.
AVILÉS.
Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00
La biblioteca municipal Antón de la Braña de Pravia ha acogido estos días las XXV Jornadas Literarias con varias actividades. Ayer sábado tuvo lugar ponencias ... sobre la función social de la literatura en las lenguas minoritarias, la literatura como herramienta de socialización cultural, además mesas redondas sobre la preservación de la memoria histórica o el poder sanador de la literatura en colectivos desfavorecidos. También se llevó a cabo un vermú literario y se presentaron varios libros en el marco de las actividades para finalizar con una espicha.
Hoy domingo se llevará a cabo una visita guiada al pueblo de Santianes de 10 a 11 horas.
