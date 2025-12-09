San Juan de La Arena, a punto de cumplir un mes sin subasta de angula

Tres semanas es lo que lleva la rula de San Juan de La Arena sin actividad después de que hace un mes comenzase la campaña ... de la angula en Asturias. La escasez de capturas de esta especie han impedido que la lonja arenesca pueda iniciar la subasta que normalmente daba comienzo el 1 de noviembre.

Desde la cofradía de pescadores de San Juan de La Arena destacan que hace muchos años que no ocurría algo parecido a lo que este año se está viviendo en la lonja de Soto del Barco. El pasado 19 de noviembre era la fecha señalada en el calendario para que se llevara a cabo la primera puja de la angula, sin embargo, al poco de abrir sus puertas la rula volvió a cerrarlas ante la escasez de ejemplares. En total se pescaron, según el patrón mayor, unos 50 gramos de angula, los cuales la mayoría se recogieron en tierra. Los gramos recogidos impidieron que se abriera la subasta en la rula ya que, según Díaz, «hay gente que quiere comprar angula fuerte».

Las embarcaciones y los profesionales que pescan a pie volvieron a salir al día siguiente aunque tampoco cosecharon éxito, aplazando la subasta hasta nuevo aviso, algo que hasta la fecha no se había registrado en la zona.

«Salieron a la mar la mitad de la flota y dieron la vuelta porque no era el tiempo idóneo», señaló el primer día de subasta Marino Díaz, presidente de la cofradía. Los pescadores ya llevan consumidos tres de los treinta días de pesca por profesional que el Principado ha dado para esta nueva campaña con el fin de proteger la especie.

Tres semanas después de la subasta fallida el edificio sigue sin ser escenario de ventas. A la escasez de angula que se viene registrando en los últimos años, la cofradía suma la restricción de los días de pesca y las condiciones meteorológicas, ya que el calor y la falta de agua en la ría del Nalón no son propicios para que la angula salga a la superficie.

La situación anómala de este año contrasta con la vivida el año pasado en la rula arenesca, donde el 1 de noviembre se llevó a cabo la primera subasta del año. En ella se pujaron 12.000 euros el kilo de la primera costera, que fueron para el Hotel Brillante de San Esteban, que se llevó los primeros 150 gramos de este producto. El restaurante Casa Lin de Avilés se hizo con el segundo lote por 2.500 euros el kilo.

«Sabíamos que iba a haber poco por el tiempo, pero los pescadores están contentos», explicaba entonces Díaz, quien celebraba que pese a la poca cantidad la angula se subastara «a precio de oro». Para vivir algo parecido este año solamente quedará esperar a que los profesionales vuelvan a salir.