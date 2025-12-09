El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El patrón mayor charla con un vecino tras la subasta fallida del pasado 19 de noviembre. ARNALDO

San Juan de La Arena, a punto de cumplir un mes sin subasta de angula

Las condiciones del clima, la escasez de la especie y la reducción de días ha llevado a que los profesionales pospongan la campaña

L. L. P.

La Arena

Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Tres semanas es lo que lleva la rula de San Juan de La Arena sin actividad después de que hace un mes comenzase la campaña ... de la angula en Asturias. La escasez de capturas de esta especie han impedido que la lonja arenesca pueda iniciar la subasta que normalmente daba comienzo el 1 de noviembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los médicos de Asturias, en huelga cuatro días por unas condiciones que «ofenden»
  2. 2 Entre zarzas, murciélagos y sin luz ni agua: el reto de una joven pareja para reformar una casa que llevaba 40 años abandonada en Asturias
  3. 3 Una mujer amenaza a dos jóvenes con unas tijeras en Gijón tras acusarlos de robarle el móvil
  4. 4 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  5. 5

    Ignacio Suárez, miembro de Fondo Norte: «Queremos un evento limpio, sin ruido y para eso hay que trazar líneas rojas»
  6. 6 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  7. 7 El pueblo más pequeño de España con administración de lotería está en Asturias y quiere dar el Gordo
  8. 8

    Un terremoto de magnitud 4 sacude el corazón de Álava
  9. 9

    El paseo de Naval Azul de Gijón, en su recta final con plantaciones y un guiño a la industria
  10. 10

    Sergio Llera, secretario general de Juventudes Socialistas: «Las universidades privadas son una amenaza para la pública»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio San Juan de La Arena, a punto de cumplir un mes sin subasta de angula

San Juan de La Arena, a punto de cumplir un mes sin subasta de angula