En solo ocho minutos: así actuaba la banda que robó hasta en 55 gasolineras y bares de Asturias

Cinco personas detenidas en una operación conjunta entre la Guardia Civil y la Policía Nacional que ha permitido desarticular la banda de atracadores de gasolineras y establecimientos hosteleros de Asturias ... entre abril y julio de este año. Tal y como adelantó EL COMERCIO, esta operación, denominada Octanos-Nemea, culminó en la madrugada de este jueves, con los arrestos de cinco vecinos de Siero, Llanera, Oviedo y Pola de Lena de 27, 34, 24, 29 y 19 años. Además los agentes realizaron sendos registros en dos domicilios.

A este grupo criminal se le atribuyen 55 robos con fuerza y con violencia o intimidación tanto en establecimientos de hostelería como en estaciones de servicio de la zona central de Asturias. Unos delitos que generaron una gran alarma social en los concejos de Llanera, Gijón, Siero, Mieres, Oviedo, Corvera, Avilés Castrillón y Cudillero, lo que dio lugar al despliegue de un dispositivo de seguridad especial con al fin de recuperar la normalidad, así como una minuciosa investigación conjunta entre la Policía Nacional y la Guardia Civil.

El hecho más significativo se produjo el pasado 22 de mayo, cuando los atracadores asaltaron una gasolinera en Mieres y agredieron a su único empleado, apoderándose de 140.000 euros.

El análisis pormenorizado de los robos cometidos llevó a la conclusión de que éstos se cometían en una misma franja temporal, con un mismo modus operandi y en distintos puntos de la geografía asturiana.

Así cometían los robos

En primer lugar, localizaban y robaban vehículos pertenecientes al grupo VAG (SEAT, Audi y Volkwagen) momentos antes cometer el asalto, en algunos casos hasta en la misma población. Para ello, reventaban el bombín y, una vez en su interior, empleaban un dispositivo electrónico que desactivaba el inmovilizador y ponían en marcha el vehículo para después dirigirse a perpetrar el robo.

Cuando el objetivo era un establecimiento de hostelería, los ladrones utilizaban distintos objetos, desde una rejilla metálica de las utilizadas en los sumideros hasta una maza para romper las cristaleras y posteriormente fracturar las máquinas recreativas. La banda también utlizaba el método del 'alunizaje' para acceder al interior.

Otra característica común a todos sus asaltos era que siempre actuaban de madrugada y en una misma noche cometían entre uno y cuatro robos en localidades próximas. También era habitual que abandonasen los vehículos robados en las proximidades del lugar donde los habían sustraído o en la localidad donde se hacían con un segundo o tercer vehículo.

El grupo criminal, formado por seis individuos, actuaba en los concejos de Llanera, Gijón, Siero, Mieres, Oviedo, Corvera, Avilés Castrillón y Cudillero, por sus buenas vías de comunicación que permiten rápidos desplazamientos.

Cuatro personas eran las que casi siempre perpetraban los asaltos, uno realizaba tareas de conductor, esperando en el vehículo mientras duraba el robo y realizando tareas de vigilancia. Otro era el encargado de forzar el establecimiento y los otros dos accedían de forma rápida al interior para cometer el robo, todo ello con gran rapidez, en unos 8 o 10 minutos.

Su objetivo siempre eran las cajas registradoras, cajas fuertes, máquinas recreativas o los cajetines de las mismas. En el caso de no poder acceder directamente al dinero, se llevaban la caja o la máquina recreativa.

Actuaban siempre encapuchados y con guantes de trabajo, incluso a la hora de sustraer los coches, lo que dificulta a los agentes su identificación.

La bando no tenía escrúpulos en emplear la violencia o la intimidación para amedrentar a los empleados de las estaciones de servicio para que estos no activaran la alarma, llegando incluso a agredirlos para obtener información de la ubicación de las cajas fuertes o el lugar donde guardaban el dinero.

Una banda experimentada

Esta forma de actuar denota que se trata de un grupo criminal especializado y experimentado en la comisión de este tipo de delitos. Tomaban muchas medidas de seguridad para evitar su identificación, robaban vehículos empleando medios técnicos, tenían un reparto de tareas en la planificación y ejecución de los delitos y conocían los tiempos de reacción de los cuerpos policiales tras los avisos de las centrales de alarmas.

Los hechos delictivos que ahora han sido esclarecidos han causado un gran perjuicio a la sociedad. Han afectado a una gran variedad de perjudicados, desde los empleados de las estaciones de servicios que fueron víctimas de la violencia, los dueños de los establecimientos por los desperfectos causados en los locales y, por último, los particulares que al dirigirse a coger su vehículo para acudir a su trabajo o simplemente para hacer uso del mismos, comprobaban que éste había sido sustraído. A ello hay que añadir los desperfectos que presentaban cuando era recuperados.

Al grupo desarticulado ahora, se le imputan un total de 55 delitos contra el patrimonio, distribuidos en 20 delitos de robo con fuerza en bares, siete robos con violencia en estaciones de servicio y 28 sustracciones de vehículos a motor. Al mismo tiempo se le imputa a cada uno de ellos el delito de pertenencia a grupo criminal, dos delitos contra la seguridad vial y uno de usurpación de estado civil.

Una laboriosa investigación

El proceso de investigación de la Guardia Civil y la Policía Nacional ha sido muy laborioso y se han empleado distintos métodos, como el estudio de cámaras de videovigilancia, obtención de restos biológicos, análisis de las prendas de vestir que usaban en el momento de perpetrarse los robos, identificación de fragmentos de huellas dactilares y actividad operativa, lo que ha permitido la identificación de los integrantes.

Los cinco detenidos, de 27, 34, 24, 29 y 19 años, vecinos de Siero, Llanera, Oviedo y Pola de Lena, pasarán a disposición del Juzgado de Instrucción nº 2.

La investigación no se da por finalizada, no descartándose nuevas detenciones en las próximas horas.