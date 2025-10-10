El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

En solo ocho minutos: así actuaba la banda que robó hasta en 55 gasolineras y bares de Asturias

Hay cinco personas detenidas en una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional que, según adelantó EL COMERCIO, explotó en la madrugada de este jueves

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Viernes, 10 de octubre 2025, 10:48

Cinco personas detenidas en una operación conjunta entre la Guardia Civil y la Policía Nacional que ha permitido desarticular la banda de atracadores de gasolineras y establecimientos hosteleros de Asturias ... entre abril y julio de este año. Tal y como adelantó EL COMERCIO, esta operación, denominada Octanos-Nemea, culminó en la madrugada de este jueves, con los arrestos de cinco vecinos de Siero, Llanera, Oviedo y Pola de Lena de 27, 34, 24, 29 y 19 años. Además los agentes realizaron sendos registros en dos domicilios.

