Cae la banda que sembró el miedo en las gasolineras de Asturias con siete asaltos en un mes

Cae la banda atracadores de gasolineras. Sembraron el terror en el sector la pasada primavera. La patronal llegó incluso a valorar el cierre generalizado ... de las estaciones de servicio durante las noches. Los conductores no podrían repostar debido a la escalada de inseguridad que durante abril y mayo dejó un reguero de asaltos en prácticamente toda la región, con empleados agredidos e instalaciones con serios desperfectos. Hoy, en una importante operación conjunta entre la Guardia Civil y la Policía Nacional con varios meses de minucioso trabajo, fueron detenidas al menos cuatro personas en la zona central de Asturias. Se les considera autores de siete robos con fuerza y violencia perpetrados en estaciones de servicio y también en establecimientos hosteleros.

La operación explotó hoy con los arrestos simultáneos en varios concejos, entre ellos Llanera y Avilés. La investigación continúa abierta y se espera que se produzcan nuevas detenciones en los próximos días. Se trata de individuos con antecedentes en su mayoría y con vínculos de parentesco entre ellos. Estarían relacionados con el grupo delincuencial conocido como la 'banda del Seat'.

Los arrestados en los distintos concejos fueron trasladados a los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Asturias, en Oviedo. Están a la espera de pasar a disposición del juzgado. Las actuaciones están bajo secreto de sumario, ya que aún quedan por practicar numerosas pruebas y arrestar a otros implicados en la oleada de robos.

Se les considera autores de los asaltos de Oviedo, Llanera, Villaviciosa, Llanes, Mieres, Siero y Novellana. En todos ellos utilizaron el mismo modus operandi. El patrón seguido fue prácticamente idéntico en las estaciones de servicio en las que han actuado, desplazándose la mayoría de ocasiones en vehículos Seat León robados, cuya técnica para abrirlos y arrancarlos dominan.

Uno de los últimos golpes lo cometieron, supuestamente, en Mieres. Los delincuentes actuaron sobre las 2 de la madrugada y agredieron al trabajador que se encontraba en el negocio. Consiguieron llevarse la recaudación de la caja registradora, causando además destrozos en el negocio.

Apenas unos días antes habían asaltado otra estación de servicio en Fuentesila, en Oviedo. Los ladrones intimidaron al empleado, rompieron la verja y la luna del negocio y consiguieron llevarse el dinero. Lo mismo hicieron en otros negocios del mismo sector en Villaviciosa, Llanes, Siero, Novellana y Llanera. En este último concejo fue detenido al menos uno de los integrantes de la banda.

La investigación corrió a cargo de las unidades de Policía Judicial de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, al registrarse asaltos atribuibles a los mismos ladrones en sus respectivas demarcaciones. Fueron seis meses de trabajo para lograr identificar a los ladrones, alguno de ellos viejo conocido de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Uno de los rasgos identificativos de la banda es que empleaban mazas para fracturar las puertas, las lunas e incluso paredes y así conseguir acceder al interior. Utilizaban una gran violencia en presencia de los empleados de los negocios que hacían las jornadas nocturnas. «No tenemos empleados que quieran venir en horario nocturno, no es de extrañar, la gente tiene mucho miedo, estás trabajando por la noche con la espalda abierta aunque tengamos medidas de seguridad como alarmas o cristales de seguridad», señalaba el gerente de una de las estaciones de servicio asaltadas. «Solo esperamos que esta vez no queden otra vez en la calla y vayan a la cárcel», dice ahora.

'Operación Arista'

Se da la circunstancia de que a finales de abril la Guardia Civil, en el marco de la 'operación Arista', detenía a seis supuestos integrantes de la 'banda del Seat'. Solo uno de ellos ingresó en prisión. Los otros cinco quedaron en libertad con cargos. Se les consideró entonces autores de diez robos con fuerza e intimidación en otros tantos establecimientos, la mayor parte de ellos, estaciones de servicio de Siero, Corvera, Llanera y Castrillón. Se estima que lograron un botín que ronda los 10.000 euros.

Los últimos detenidos pasarán a disposición judicial previsiblemente el sábado.