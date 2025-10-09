El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Estado en el que quedó la gasolinera asaltada en mayo en Oviedo. G. M.

Cae la banda que sembró el miedo en las gasolineras de Asturias con siete asaltos en un mes

Han sido detenidas al menos cuatro personas en distintos concejos en una compleja investigación de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Cometieron los golpes en Oviedo, Llanera, Siero, Villaviciosa, Llanes, Mieres y Novellana

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Jueves, 9 de octubre 2025, 22:33

Cae la banda atracadores de gasolineras. Sembraron el terror en el sector la pasada primavera. La patronal llegó incluso a valorar el cierre generalizado ... de las estaciones de servicio durante las noches. Los conductores no podrían repostar debido a la escalada de inseguridad que durante abril y mayo dejó un reguero de asaltos en prácticamente toda la región, con empleados agredidos e instalaciones con serios desperfectos. Hoy, en una importante operación conjunta entre la Guardia Civil y la Policía Nacional con varios meses de minucioso trabajo, fueron detenidas al menos cuatro personas en la zona central de Asturias. Se les considera autores de siete robos con fuerza y violencia perpetrados en estaciones de servicio y también en establecimientos hosteleros.

