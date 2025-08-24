Barbón habla sobre la carroza protesta en el Descenso Folklórico del Nalón: «¡Anda que no me queda bien ese color...! Al presidente asturiano, que ilustraron adaptando el cartel de la película Barbie, le reclaman una estación en Tarna

Si hay una cita obligada en el calendario del presidente Adrián Barbón es la del Descenso Folklórico del Nalón, en su Laviana natal, donde además fue alcalde. Pero además, lleva dos años siendo protagonista de una de las carrozas que participa en la fiesta declarada de Interés Turístico Nacional.

Como ya sucediera en 2024 han utilizado la imagen del dirigente socialista adaptándola con la película Barbie. Una ilustración, por otra parte, que él ya había bendecido hace meses en sus redes sociales y con la que se mostró satisfecho.

Pero, en un paso más, se acompañó la imagen con una protesta muy clara: «Barbón, estación Tarna ya». El propio presidente se hizo eco en sus redes sociales y celebró ser protagonista un año más. Definicó la embarcación como «simpática» y añadió: «Anda que no me queda bien ese color...», en referencia a la gama de tonos rosas.

