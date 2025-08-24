El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carroza participante en el Descenso Folklórico del Nalón 2025. Jesús Manuel Pardo

Barbón habla sobre la carroza protesta en el Descenso Folklórico del Nalón: «¡Anda que no me queda bien ese color...!

Al presidente asturiano, que ilustraron adaptando el cartel de la película Barbie, le reclaman una estación en Tarna

Elena Cuesta

Domingo, 24 de agosto 2025, 16:31

Si hay una cita obligada en el calendario del presidente Adrián Barbón es la del Descenso Folklórico del Nalón, en su Laviana natal, donde además fue alcalde. Pero además, lleva dos años siendo protagonista de una de las carrozas que participa en la fiesta declarada de Interés Turístico Nacional.

Como ya sucediera en 2024 han utilizado la imagen del dirigente socialista adaptándola con la película Barbie. Una ilustración, por otra parte, que él ya había bendecido hace meses en sus redes sociales y con la que se mostró satisfecho.

Pero, en un paso más, se acompañó la imagen con una protesta muy clara: «Barbón, estación Tarna ya». El propio presidente se hizo eco en sus redes sociales y celebró ser protagonista un año más. Definicó la embarcación como «simpática» y añadió: «Anda que no me queda bien ese color...», en referencia a la gama de tonos rosas.

De la respuesta a la propuesta, al menos en esa publicación en redes sociales, no dijo nada.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece el sierense Fernando García Gutiérrez, figura destacada del Ciclismo Máster
  2. 2 El Sporting vuelve a ganar al estilo Garitano
  3. 3 El acceso a las playas de Asturias vuelve a colapsar la A-8
  4. 4 Fallece el naturalista gijonés Xuan Fernández García
  5. 5 Herido un policía en Gijón tras una peligrosa persecución a un conductor con una orden de ingreso en prisión
  6. 6 Sesión de pulpo, exhibición de coches clásicos y chocolatada
  7. 7 Las puntuaciones de Manuel Rosety a los jugadores del Sporting de Gijón frente al Ceuta
  8. 8 Alarma en Gijón al arder la nave de Bodegas Tino, en el polígono industrial de Roces
  9. 9

    Los otros vigilantes de las playas asturianas
  10. 10 El descenso del Nalón ya tiene ganador

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Barbón habla sobre la carroza protesta en el Descenso Folklórico del Nalón: «¡Anda que no me queda bien ese color...!

Barbón habla sobre la carroza protesta en el Descenso Folklórico del Nalón: «¡Anda que no me queda bien ese color...!