Barbón llega al debate del estado de la región sin cerrar tres de los cuatro pactos prometidos El de salud mental es el único acuerdo firmado, mientras se sigue trabajando en los de industria, cuidados y medio rural

El presidente del Principado, Adrián Barbón, encara hoy el segundo debate del estado de la región de la legislatura sin haber cerrado tres de los cuatro grandes pactos que hace ahora un año, en este mismo escenario, planteó ante la Junta General del Principado. En septiembre de 2024 tendió la mano a las fuerzas políticas con representación en la Cámara asturiana para alcanzar, a lo largo de aquel curso político, cuatro grandes acuerdos, algunos de ellos ya muy manidos en la región, en materia de industria, cuidados, medio rural y salud mental.

En estos doce meses que han pasado desde entonces, el Gobierno regional únicamente ha logrado firmar este último, por la salud mental. Una iniciativa que surgió en el debate de candidatos a la Presidencia del Principado de la campaña electoral de 2023 –a propuesta de Manuel Iñarra, candidato de Ciudadanos, quien finalmente no logró representación electoral– y a la que se fueron sumando todas las formaciones al coincidir en la necesidad de actuar ante el preocupante incremento de los trastornos mentales, especialmente entre la población más joven.

El pacto fue suscrito el pasado 23 de julio por un centenar de administraciones y entidades y servirá como paso previo para la aprobación de la futura Ley de Salud Mental del Principado que, previsiblemente, llegará a la Junta a finales de este año o principios de 2026.

Varias mesas sobre industria

A partir de ahí, el balance es negativo. No se han producido avances significativos en el Pacto por la Industria, pese a que su necesidad ha sido reclamada por varias fuerzas políticas desde mucho antes del último curso político. El Gobierno regional ha constituido ya varias mesas de trabajo, e incluso la patronal asturiana tiene su propio frente abierto, pero no se ha llegado a suscribir ningún pacto de forma oficial aún, si bien sigue estando dentro de las prioridades del Gobierno regional y también forma parte del Pacto de Concertación Social que se firmó en septiembre de 2024.

Ese mismo pacto suscrito por patronal y agentes sociales también incorpora el Pacto Social de Cuidados, aunque sigue sin firmarse. Hay, eso sí, compromisos y preacuerdos importantes, como el incremento previsto en el precio que el Principado paga a los geriátricos privados para concertar plazas, así como el acuerdo alcanzado con la plantilla del ERA para mejorar las condiciones laborales e incrementar el personal, medidas que se espera sienten las bases del pacto.

También se han dado algunos pasos en relación con el Pacto por el Medio Rural, aunque aún lejos de rubricarse, ya que apenas hace un mes que se ha constituido la mesa de trabajo para su diseño, con el objetivo de definir los retos que abordará: relevo generacional, mejora de servicios públicos en zonas rurales, cohesión territorial, empleo, sostenibilidad ambiental, cadena de valor agroalimentaria o prevención de incendios son algunos de los asuntos.

Alquilámoste y la matrícula gratis de la Universidad, proyectos estrella del debate del pasado año El debate de la región que se celebró el año pasado también sirvió para poner encima de la mesa una batería de compromisos, muchos de ellos alcanzados o al menos puestos en marcha, aunque no todos. El anuncio estrella fue, sin duda, la puesta en marcha del programa Alquilámoste –por aquel entonces aún sin nombre–, cuyo decreto ya se ha sometido a consulta pública e incluso se ha reservado un presupuesto de un millón de euros para arrancar el programa que lidera la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, aunque sigue sin estar operativo. Lo que sí es una realidad es el incremento de la deducción fiscal por hijos, también comprometida en aquel debate; la extensión del servicio de comedor escolar en los meses de septiembre y junio en los centros que dependen del Principado; y la gratuidad de las matrículas universitarias, que si bien en un primer momento se vinculó a rentas bajas, finalmente se ha convertido en una ayuda sin requisito económico alguno. Con respecto a la fusión de las áreas sanitarias, el decreto que regula el nuevo mapa se aprobó el 23 de junio, dentro del primer semestre de 2025 anunciado por Adrián Barbón. No obstante, entrará en vigor el 1 de octubre y únicamente a nivel administrativo. A partir de ahí, la Administración autonómica cuenta con un plazo de seis meses para remodelar su estructura directiva, por lo que es difícil concretar cuándo será realmente una realidad para el ciudadano. Por su parte, aunque ya se firmó el decreto correspondiente, la puesta en marcha del plan de cobertura de puestos de difícil provisión en el Sespa, también anunciada en aquel debate, sigue sin materializarse. El Gobierno regional ha logrado rebajar el tiempo de espera en la valoración de dependencia gracias al refuerzo de personal comprometido, aunque aún no se cumple el plazo máximo de seis meses previsto por la ley desde la solicitud hasta la resolución del expediente y el pago de la ayuda. Además, el Principado sigue sin aprobar la Ley para Salud Escolar, que se había comprometido a tramitar este año, aunque sí ha asumido otros compromisos: costear las vacunas ganaderas voluntarias de enfermedades de declaración obligatoria, crear cuarenta plazas de bomberos –aunque aún ocupadas de forma interina–, y poner en marcha la Oficina Económica de Presidencia. También está cerrada, según se anunció, la compra de la antigua fábrica de Águila Negra, donde se ubicará el Edificio del Agua, primer paso hacia la creación de la Agencia Asturiana del Agua. Donde parece que el Ejecutivo ha encontrado más dificultades es en la integración en la Tarjeta Conecta de la gratuidad de las cercanías ferroviarias y la puesta en marcha de un servicio de reserva de taxis a través de este billete, también anunciado por el presidente autonómico hace un año. Igualmente, el pago en aparcamientos seguros para bicicletas o en parkings intermodales, otras funcionalidades ya anunciadas para esta tarjeta, siguen sin materializarse.