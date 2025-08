Barbón: «Nos repugna la corrupción, pero no nos podemos rendir porque la ultraderecha amenaza las libertades»

«Que este aplauso rotundo y socialista retumbe en el valle». Y retumbó. La petición del secretario general de la Agrupación Socialista de San Martín ... del Rey Aurelio y alcalde del concejo, José Ramón Martín Ardines a los asistentes a la tradicional fiesta socialista de La Camperona, para recordar a los compañeros fallecidos en el último año y, especialmente, a Antonio Trevín, puso al público en pie. Ejerció él de anfitrión y presentador del acto, en sustitución de la vicesecretaria general de la agrupación y, también, vicealcaldesa de San Martín del Rey Aurelio, Cintia Ordóñez. «Tuvo que ser operada esta semana de apendicitis», explicó el regidor.

En esa faceta, Martín no solo hizo balance de los hecho por el Ejecutivo local y las previsiones para el resto de legislatura, destacando «los cinco millones invertidos en la creación de 247 puestos de trabajo en el concejo» y la llegada «de 300 vecinos más», sino que también dio la palabra al secretario de Memoria Democrática y Laicidad del PSOE, el gallego Manuel García Salgado, quien participó en el encuentro, así como el secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA) y presidente del Principado, Adrián Barbón. Todo con un recuerdo previo a los ocho socialistas fusilados en la mina de la Bornaína. Fue el 28 de julio de 1938, cuando los republicanos Olivia Zafa Castillo (23 años), Aquilino Suárez Fernández (25 años), Cándido Fernández Montes (22 años), Francisco Fernández Nava (31 años), Vicente Roces Fernández (36 años), Jamino Fernández Suárez (26 años), Amalio Fernández Rodríguez (22 años) y José García Iglesias (24 años) fueron masacrados por los falangistas.

Ochenta y siete años después sus nombres volvieron a ser recordados, como lo hace cada año la cita socialista en la Camperona, que el año que viene cumplirá su medio siglo. Lo hizo por primera vez, como reconoció, Manuel García Salgado. «No será la última», anunció. Y pasó de aplaudir «el recuerdo del pasado» para avanzar el futuro: «En 2027 Asturias debe renovar un proyecto de futuro, con Adrián Barbón a la cabeza». Porque, aseguró «no se puede volver atrás, España no puede volver a las derechas, la de siempre y la ultra», especialmente, apuntó, «cuando los datos de avance de progreso socialista están ahí». De ahí que pidió «otro mandato más, para consolidar los avances hechos en esta legislatura», además de reconocer el trabajo realizado en la Unión Europea «por el eurodiputado asturiano Jonás Fernández», con quien trabaja «mano a mano» y que también asistió al encuentro en la Camperona.

Su primera intervención, en la Bornaína «en el siglo pasado»

Pero, con permiso del secretario de Memoria Democrática y Laicidad, el plato fuerte de la jornada no era el que integraba el menú de la fiesta, sino el discurso de Adrián Barbón. Recordó él que, precisamente, «mi primera intervención pública, en el siglo pasado, en 1986, fue en la Bornaína. Era muy joven, pero tengo los mismos valores y las mismas convicciones».

Y como ayer hiciera en la XXXIV Bonitada Socialista de Tapia, utilizó el micrófono el secretario general de la FSA para arengar a los suyos. «La corrupción nos repugna, nos asquea, pero somos conscientes de que tenemos que resistir, porque lo que viene amenaza todas las libertades» y señaló directamente: «El problema no es el PP, sino la extrema derecha que cada vez está más fuerte». No eludió la autocrítica «¿Qué está fallando?» se preguntó para autocontestarse: «Los políticos por no ser capaces de convencer a tanta gente joven que creen que la respuesta a sus problemas está en la ultra derecha. Hoy la gente joven debate, se informa, consume y reconoce a los políticas por lo que pasa en las redes. Y ahí tenemos que estar».

Una redes sociales del nuevo milenio en el que recordar cosas del pasado «que algunos les molesta», señaló. En esa línea, explicó que «cuando hablamos de los lugares de la memoria siempre salen los mismos que dicen 'Pasad página ya' y lo dicen porque les molesta que recordemos que fueron asesinados ocho personas, una de ellas mujer, que siempre se nos olvida que las mujeres fueron fundamentales en la lucha contra la dictadura».

Frente a esta actitud negacionista, plantea la suya propia. «A mí no me molesta criticar lo que hizo Stalin. Y claro que Venezuela es una dictadura», mientras que la memoria histórica «molesta a aquellos que tienen algo que ocultar. Vamos a seguir recordando a los asesinados en cada rincón de Asturias, porque su sangre esa la nuestra».

Por ello, exigió, «nada de rendirse. No nos podemos permitir dar ni un paso atrás» y puso nombres como motivos para no hacerlo. «Además de a Antonio Trevín, no nos podemos rendir por Xuan Bello, ni por todos los hombres y mujeres que estuvieron antes que nosotros. Por lo que sucedió en la Bornaína. Por lo de Funeres, porque aunque la Guerra Civil había terminado en 1937 en Asturias, todavía en el año 1948, en Funeres, se siguió matando. El tirano murió matando», clamó.

En su opinión, «los que nacieron matando mueren matando», por lo que volvió a insistir «nada de rendirse, nada de brazos caídos y decir que van a poder con nosotros. Ya sé que no tenemos los aparatos económicos y mediáticos que tienen ellos, pero nosotros tenemos la voluntad verdadera».

Bolsonaro, Milei, Meloni, Orbán, Trump

No olvidó hacer un guiño al concejo anfitrión. «En Asturias estamos transformando esta tierra, con vocación de servicio y con la humildad del que sabe que no siempre acierta, que cometemos errores. Y tengo ganas de decir que es hora de inaugurar ese magnífico centro de salud de Sotrondio».

Tampoco lo hizo con la vía fiscal asturiana y con el que insiste en llamar «líder provisional de la derecha» en referencia a Álvaro Queipo, presidente del PP asturiano. «Reconoce que va a votar en contra de la reforma fiscal que beneficia a las clases trabajadoras, porque incorpora una subida a los que ganan más de 170.000 euros. Nosotros decimos que pague más el que más gane».

Y volvió a poner en duda que, finalmente, sea su contrincante en las elecciones autonómicas de 2027. «Si escuchas al tejido empresarial y económico, sabes que dicen que con él no». Y bromeó con el hecho de que «desde que soy Presidente he convivido con cuatro líderes de la derecha: Cherines, Mallada, Diego Canga y el actual líder provisional. Mis ganas es de conocer el quinto».

No obstante, no quiso dejar en el aire su mensaje de la necesidad de movilización a las fuerzas progresistas. « Ayer hablé de la esperanza en Tapia. Hay dos valores que mueven el mundo de la política, uno es el miedo que sustenta el odio», dijo. Y ese miedo «hace que hablen de menas cuando hablan de niños y niñas que vienen solos. ¿Piensan alguna vez en tantos niños y niñas que tuvieron que salir de Asturias? ¿También los llamarían menas?», criticó. Cree Adrián Barbón que la calve del crecimiento de la ultraderecha está en que «sustentan sobre ese miedo al que viene de fuera, al que profesa una religión distinta, ama diferente, a las mujeres ... La extrema derecha está crecida porque sabe que les funciona, que en un contexto de incertidumbre los miedos funcionan».

Frente a esa estrategia, pide él «la de la esperanza, que no moviliza igual, lo sé», de ahí la necesidad de «no dar un paso atrás». Sobre todo en «un contexto mundial en el que triunfan los Bolsonaro, Milei, Meloni, Orbán y Trump». Frente a ellos «pie en pared para defender nuestros derechos».