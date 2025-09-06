Barbón: «Yo aplaudí que se expulsara a Rusia de las competiciones por la agresión a Ucrania, ahora tengo que apoyar a Palestina»

N. Vivar y E. Alonso Gijón Sábado, 6 de septiembre 2025, 13:42 | Actualizado 14:04h. Compartir

La Vuelta ciclista a España atraviesa este sábado su 14ª etapa con salida en Avilés, pero el foco no está solo en la prueba deportiva. La presencia del equipo Israel-Premier Tech ha centrado los últimos incidentes en las etapas, debido a las protestas en contra de su participación y en favor del pueblo palestino. El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha defendido que La Vuelta «no tiene culpa, pues son los organismos internacionales los que autorizan la competición». Sin embargo, ha instado a ser «coherentes». «Yo aplaudí que se expulsara a Rusia de todas las competiciones internacionales por la agresión a Ucrania. Por la misma razón, tengo que apoyar a Palestina», afirmó Barbón, reclamando a la Unión Europea una postura más firme y coherente.

Las palabras del presidente llegan tras una jornada marcada por la tensión. En la etapa 13, celebrada ayer, se registraron protestas ciudadanas contra la participación del equipo israelí, que se saldaron con doce personas detenidas. Aunque Barbón pidió que las movilizaciones sean pacíficas, aseguró que «ponen voz a la inmensa mayoría del pueblo asturiano que se revela frente a la injusticia».

«Lo que está haciendo el Gobierno de Israel es un genocidio en toda regla y desde luego entiendo la movilización ciudadana», ha afirmado esta mañana el presidente regional. Adrián Barbón ha ido un poco más allá. «Espero y quiero que sea pacífica, pero que sea una señal de protesta y de respuesta», ha añadido en unas declaraciones bien medidas, pero rotundas.

El Principado no ha tenido representación ni ayer ni hoy en la Vuelta a España. «Pongo voz a la inmensa mayoría del pueblo asturiano que se revela frente a la injusticia y que es incapaz de ver esto que estamos viendo desde una perspectiva tan falta de humanidad», ha hecho hincapié el presidente regional, que ha dicho que «al final es lo que yo veo, una falta de humanidad». «Pensar en 20.000 niños y niñas asesinados, a mí, sinceramente, me retuerce las tripas», ha continuado Barbón.