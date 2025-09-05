Susto en la subida a L'Angliru en La Vuelta: una protesta propalestina corta la carrera

Los tres corredores que se vieron sorprendidos por la irrupción de los manifestantes a la subida de L'Angliru, en la primera etapa que La Vuelta tiene en Asturias.

La seguridad este viernes era máxima por la llegada de la Vuelta Ciclista a España al Principado. La convocatoria vecinal para protestar en favor de Palestina y contra la participación del esquipo Israel Premier Tech en distintos puntos de la etapa asturiana, que partió de la localidad cántabra de Cabezón de la Sal y acabó en L'Angliru, ha sido más que evidente. Las banderas y los carteles de numerosos espectadores fueron una constante durante el recorrido. Fue precisamente al inicio de la subida a L'Angliru cuando se vivieron otros momentos de tensión y la carrera se detuvo, aunque por muy poquito tiempo, afectando a tres de los corredores que enfilaban la subida.

Cepeda, Jungels y Vinokourov se vieron sorprendidos por la irrupción de un grupo de manifestantes en la carretera. De inmediato los efectivos de la Guardia Civil desplegados en la zona avisaron desde sus motos a los ciclistas de que aminoraran la velocidad al percatarse de que el recorrido se había visto interrumpido por un grupúsculo y evitar que ocurriera un accidente.

Tras apartar a los manifestantes el recorrido de la etapa se ha reanudado sin mayor incidencia. Solo esos tres profesionales, Cepeda, Jungels y Vinokourov, se encontraron con el incidente, emprendiendo rápidamente la marcha ya que el pelotón se encontraba segundos atrás.

Otra de las imágenes que deja la primera etapa asturiana de esta Vuelta Ciclista a España es otro incidente que casa acaba con los dos corredores que protagonizaron el dúo perseguidor en el suelo. Sucedió en Turón. Estaban atravesando la localidad cuando un perro atado a una silla salió disparado al centro de la carretera.

Solo la velocidad de los ciclistas consiguió salvar, por milésimas de segundo, de dos graves accidentes.

Por la mañana, horas antes de que La Vuelta llegara a Asturias, sin paños calientes Adrián Barbón condenó el «genocidio» que Israel está cometiendo en Gaza. El presidente del Principado emitió un duro comunicado en el que asegura que no va a «mirar hacia otro lado» e intó al equipo Israel Premier Tech a retirarse de la competición. «Sería lo mejor para todos, incluida la propia competición», ha afirmado la vicepresidenta del Gobierno de Asturias, Gimena Llamedo.

La Vuelta finalizó esta tarde en L'Angliru y por Asturias discurrirán tres etapas, desde hoy hasta el domingo. En ninguna de ellas habrá presencia del Consejo de Gobierno, contra lo que se acostumbra y estaba previsto inicialmente.

Adrián Barbón recordó que ha dedicado «mucho tiempo a estudiar el horror del holocausto cometido por la dictadura nazi contra el pueblo judío» y por ello dice ser «coherente»: «Si denuncié el holocausto, ahora tengo el mismo deber de condenar lo que está sucediendo en Gaza, sin equidistancias ni palabras medidas».